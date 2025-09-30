"Once meses después de la dana y con las obras iniciadas hace dos semanas volvemos a sacar agua de la fábrica"

El 29 de septiembre, y once meses después de la trágica dana que provocó graves inundaciones en Algemesí, los vecinos y vecinas de la localidad volvieron a revivir el miedo sufrido el 29 de octubre. La alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología puso en aviso a los ciudadanos de este municipio, que todavía tiene muy presente el desbordamiento del río Magro.

La localidad registró durante la tarde de ayer hasta 30 litros en menos de diez minutos, lo que comportó que algunas calles quedaran anegadas. Algunos comercios y empresas de la localidad sufrieron filtraciones de agua o pequeños embalsamientos en sus establecimientos, por lo que han tenido que cerrar durante la mañana de hoy para adecuar las instalaciones y poder volver a abrir al público. "Once meses después de la dana volvemos a sacar agua de la fábrica", explica el gerente de dos naves situadas en la calle Valencia de Algemesí.

El gerente explica que las filtraciones en los locales se deben a la situación del alcantarillado, ya que algunos tramos se encuentran embozados por el barro. "El agua nos ha entrado por el alcantarillado, por lo que hasta que no se repare, no mejorará la situación. Dependemos completamente del alcantarillado", insiste. Las filtraciones han provocado daños en colchones, productos y materiales que se encontraban a ras de suelo en una de las dos naves regentadas. "Tendremos que tirar colchones y los productos expuestos están dañados, por lo que pierden su valor", lamenta.

Reconoce que el sonido de la alarma enviada el domingo y la alerta decretada el lunes ha hecho que "se vuelva a revivir todo lo vivido". "Está siendo un año complicado. Cuando hay una alerta te preparas porque no sabes cuánta agua va a entrar", añade.

Los trabajadores han sido reubicados a una de las dos naves para acometer las obras para reparar los daños tras la dana en el local. Posteriormente se trasladarán al otro espacio para llevar a cabo las tareas pendientes. "Nos ha costado encontrar una empresa que pueda llevar a cabo las obras. Hay mucha reforma que hacer porque son dos naves muy grandes. Hace dos semanas habíamos empezado las obras y ahora tenemos que parar para limpiar el agua", explica.

"No hemos cobrado"

El gerente denuncia la lentitud de los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros. Lamenta que sólo han cobrado un anticipo, cuando, en su caso, los daños ascienden a cerca de 600.000 euros. En sus palabras, "no sabemos cuánto dinero nos van a dar, pero tenemos que realizar las obras". "Todas las semanas estamos llamando al consorcio, pero no nos dicen nada", concluye.