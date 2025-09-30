El pabellón de Cullera vuelve a sufrir graves filtraciones tras la tromba de agua

La intensa tromba de agua registrada el lunes ha vuelto a poner en evidencia las deficiencias estructurales del pabellón municipal de deportes de Cullera, una instalación que en los últimos años se ha visto afectada casi en cada episodio de lluvias torrenciales. El recinto deportivo se inundó nuevamente por las filtraciones por los bajos de las puertas laterales, que provocaron la acumulación de más de tres centímetros de agua sobre las pistas.

El agua filtra por una de las puertas laterales. / Levante-EMV

La situación obligó a la intervención inmediata de los trabajadores municipales de la delegación de Deportes, que durante varias horas se dedicaron a achicar y retirar el agua con el fin de restablecer unas condiciones mínimas de seguridad. No afectó a los usuarios del pabellón ya que las actividades deportivas estaban suspendidas por la alerta roja.

El problema no es nuevo

Tal y como recuerdan clubes y asociaciones que hacen uso de las instalaciones, cada episodio de fuertes precipitaciones termina con la misma estampa: charcos en el interior del pabellón, suspensión de entrenamientos y quejas por la falta de soluciones definitivas. La última ocasión en que se registró un episodio de similares características coincidió con la dana del pasado mes de octubre, cuando también fue necesario suspender las actividades durante varios días.

Los responsables municipales de instalaciones deportivas reconocen la necesidad de abordar de manera urgente una actuación que evite que esta situación se repita en el futuro.

Pese a las dificultades, el trabajo del equipo de Deportes del Ayuntamiento de Cullera permitirá esta misma tarde una reapertura parcial del pabellón cubierto, aunque de momento únicamente para los entrenamientos de los equipos sénior. El resto de las instalaciones deportivas municipales —como el polideportivo y las zonas al aire libre— también reabrirán hoy mismo al conjunto de usuarios tras las tareas de limpieza y adecuación realizadas desde primera hora de la mañana.

El pabellón municipal de Cullera es un punto neurálgico para la práctica deportiva de centenares de jóvenes y adultos, además de albergar competiciones oficiales y actividades escolares. Su estado actual, sin embargo, genera creciente preocupación entre deportistas, familias y entrenadores, que temen que un nuevo episodio de lluvias pueda agravar los daños en la instalación.

Los usuarios esperan ahora que el ayuntamiento actúe con celeridad y adopte medidas estructurales, ya que las soluciones temporales aplicadas hasta el momento se han demostrado insuficientes frente a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y frecuentes en la Ribera Baixa.