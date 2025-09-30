Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, tras el temporal en Cullera: "Estamos en una situación de emergencia climática y necesitamos un pacto de Estado"

Los vecinos y vecinas de Cullera intentan recuperarse de los estragos que comportaron las fuertes lluvias registradas durante la tarde de ayer en el municipio. Desde primera hora de la mañana, y como ha informado el alcalde Jordi Mayor, las brigadas y los operarios han trabajado en la retirada de los restos de los desprendimientos, han evaluado los daños ocasionados en todo el término municipal y han revisado parques y jardines antes de su reapertura.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha querido visitar a algunos de los vecinos de este municipio afectado por el temporal, que dejó decenas de litros en pocos minutos para conocer la situación actual junto al primer edil.

La localidad de la Ribera Baixa, como informó este diario, se vio sorprendida por las fuertes lluvias, que dejaron calles inundadas y también se adentraron en bajos y viviendas.

Pilar Bernabé recorre junto a Jordi Mayor algunas de las zonas más afectadas por el temporal en Cullera. / Levante-EMV

Durante la visita, Bernabé ha querido mostrar el compromiso del Gobierno de España con las localidades afectadas por estas intensas precipitaciones. Bernabé alertó de que estos fenómenos meteorológicos adversos son "fruto del cambio climático”. La delegada del Gobierno recordó que el país se encuentra en "una situación de emergencia climática". "Más que nunca necesitamos un pacto de Estado, independientemente de colores políticos y de quienes estén en los gobiernos, es imprescindible un pacto de Estado por la emergencia climática”, ha añadido.

Bernabé ha aprovechado para denunciar el negacionismo. "Negar el cambio climático es una irresponsabilidad y un ataque a los ciudadanos y a las ciudadanas y a su seguridad”, ha insistido.