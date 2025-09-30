Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, visita las zonas más afectadas por el temporal en Sueca: "Es importante conocer de primera mano la situación"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, también ha visitado durante la mañana de hoy las zonas más afectadas por el temporal de ayer en el término municipal de Sueca. Junto al alcalde de la localidad, Julían Sáez, han recorrido el municipio para conocer la situación actual tras registrar hasta 92 litros en una hora.

Como informó este diario, las calles de Sueca se llenaron de agua en cuestión de minutos provocando inundaciones en algunas viviendas y locales. Según los datos recogidos por la Agència Valenciana de Meteorologia, se registraron hasta 66 l/m² en tan sólo 35 minutos en la estación Tancat Estell, donde se acumlaron 92 litros en menos de una hora. En Les Palmeres, otro de los puntos afectados por las fuertes lluvias, llegaron a caer 50 litros en 25 minutos. Las precipitaciones provocaron averías eléctricas en varios puntos de la localidad e, incluso, se formó una manga marina en el Mareny de Sueca.

Ante esta situación, la delegada ha destacado “la importancia de conocer de primera mano” las consecuencias del temporal, así como de mostrar “el compromiso del Gobierno de España” con las localidades afectadas. Bernabé ha recordado que “ante una emergencia climática” se requiere “un pacto global” y “la responsabilidad de las administraciones es estar por encima de cualquier tipo de confrontación porque debemos estar unidos ante los negacionistas”.

Visita a Cullera

Bernabé ha visitado previamente Cullera, donde se ha reunido con el alcalde Jordi Mayor para conocer el estado del municipio y conversar con algunos de los vecinos afectados por las lluvias. Durante la visita, Bernabé también ha querido manifestar el compromiso del Gobierno de España con las localidades afectadas por estas intensas precipitaciones.

La delegada ha alertado de que estos fenómenos meteorológicos adversos son "fruto del cambio climático”. La delegada del Gobierno recordó que el país se encuentra en "una situación de emergencia climática". "Más que nunca necesitamos un pacto de Estado, independientemente de colores políticos y de quienes estén en los gobiernos, es imprescindible un pacto de Estado por la emergencia climática”, ha añadido.