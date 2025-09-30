El refugio climático de Alzira cobija a cinco personas vulnerables durante la alerta roja

El Ayuntamiento de Alzira activó el lunes el refugio climático durante la situación de alerta roja por fuertes lluvias para, en colaboración con Cruz Roja, dar cobijo a personas vulnerables. Hasta cinco pernoctaron protegidas del temporal, que ha causado múltiples estragos en la comarca.

Ya por la mañana, algunas personas sin hogar se acercaron al refugio para recibir ayuda. Aunque no todas las que comieron allí hicieron noche, pues hay quien encontró cama en casas de familiares o conocidos. Los voluntarios, la Policía Local y el departamento de Servicios Sociales ya habían realizado un trabajo previo para informarles de la situación de emergencia que se avecinaba. Una vez se activó el protocolo por la alerta roja, se les dio el aviso para que acudieran cuando quisieran.

Aunque, por norma general, se realiza un seguimiento de las personas en situación de vulnerabilidad, en situaciones de climatología adversa resulta más complicado localizarlas. "Por suerte, o bien las patrullas o la colaboración ciudadana son de gran ayuda. De hecho, fue un aviso vecinal el que nos permitió contactar con una mujer a la que no habíamos podido avisar durante todo el día", detalla Vicent Chambó, director técnico en Cruz Roja Alzira.

Los voluntarios recogen datos de las personas vulnerables para que la ayuda no pare. / Levante-EMV

Al refugio llegaron también dos personas de origen marroquí, con apenas nociones de castellano o valenciano, que se habían empeñado ante la promesa de trabajo. "Se habían gastado todos sus ahorros para venir y, encima, les robaron la maleta. Así que les ofrecimos, como a todos, una ducha caliente, un kit de higiene y de ropa limpia y seca y comida", explica Chambó.

Ya entrada la madrugada del martes, una patrulla localizó también a una persona sin recursos que ya había pasado muchas horas en la calle. Aunque estaba empapada y algo desorientada, no requirió asistencia médica.

Pasada la situación de emergencia, el refugio cierra sus puertas y los voluntarios, aunque cansados, se marchan satisfechos: "Las situaciones extremas afectan gravemente a la salud de las personas. En situaciones como esta, aunque quien pernocta con las personas refugiadas duerme poco, se va con una sonrisa al ver que quien lo necesitaba ha pasado la noche a cubierto", concluye Chambó.