La reversión de las obras en la muralla de Alzira abrirá la puerta a una restauración integral

El Ayuntamiento de Alzira aprovechará los trabajos de reversión de la intervención realizada en la muralla almohade que paralizó la Conselleria de Cultura para acometer un proyecto global de restauración del todo el monumento, que está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), según ha adelantado el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis. El consistorio prevé retomar en los próximos días los trabajos para finalizar el paso de ronda interior, que se paralizaron en marzo cuando la Generalitat cuestionó la intervención que se realizaba en la muralla, y dispone también de la autorización necesaria para realizar la cata de grandes dimensiones consensuada por los técnicos de las diferentes administraciones para poder valorar el nivel de degradación en el lienzo murario.

Gomis ha comentado que el ayuntamiento tramita la contratación de esta cata que debe aportar información para acometer un proyecto integral de restauración que, previsiblemente, dado el importe económico que se prevé, se realizará por fases.

El concejal ha señalado que la información que aportaron las primeras catas realizadas en la muralla revelaron que, independientemente del impacto estético de la última intervención, es la restauración realizada en los años setenta la que realmente está provocando de forma silenciosa un debilitamiento de la piedra original por lo que es necesario corregirla. En concreto, en aquel momento se aplicó una primera capa de cemento para alisar la muralla sobre la que dispuso otra de garbancillo en un intento de imitar la estética del lienzo original. No obstante, esta base representa una impermeabilización que provoca que la piedra de la muralla genere una concentración de sales que provoca su degradación. La última capa de mortero repesenta un añadido que agrava si acaso el problema.

Andrés Gomis ha señado que, en base a este diagnóstico, hay que trabajar en retirar «poco a poco» las capas de los años setenta que están debilitando la muralla para consolidar el lienzo original, una intervención que, añade, «hay que realizar en toda la muralla». El edil incide en que la información que aporte la nueva cata permitirá determinar qué sistema se utiliza para esta consolidación. «Hay que abarcarlo todo, otra cosa es que se pueda hacer por fases en función de la disponsibilidad económica», señala Gomis, que sí ha explicado que en lugar de la cata de cuatro metros de anchura que abarque la muralla de arriba a abajo, para comprobar la incidencia de la humedad en todo el lienzo, se ha decidido actuar en unos de los torreones cuyo acabado servirá de modelo para el resto de la muralla.

«En lugar de realizar uan cata en medio de la muralla, se actuará sobre una torre entera», ha incidido Gomis, que prevé que estos trabajos se puedan iniciar en las próximas semanas. Con antelación, se acometerán los trabajos para completar el tramo del paso de ronda que discurre por el interior de la muralla en el que se trabajaba.