Solidaridad tras la tromba de agua: El camping de El Perelló abre sus puertas para acoger caravanistas afectados

La tromba de agua que ha descargado con fuerza ayer y hoy sobre la comarca de la Ribera Baixa ha dejado tras de sí un reguero de daños materiales, viviendas anegadas y carreteras cortadas. Sin embargo, en medio de tantas noticias negativas, también han aflorado gestos de solidaridad que devuelven la esperanza en situaciones de emergencia.

Uno de ellos ha sido el protagonizado por el camping San Pascual del Perelló, que ha decidido ceder de manera gratuita sus instalaciones a todos los caravanistas que se encontraban en las inmediaciones sin un lugar seguro donde resguardarse. La iniciativa ha partido del propio propietario, Kiko Ortolá, quien comunicó personalmente a la Guardia Civil la disposición del camping para acoger a cuantos vehículos recreativos fuese necesario.

La respuesta no se ha hecho esperar. Han sido muchas las caravanas que, siguiendo las recomendaciones de los agentes, se han dirigido hast Solidaridad tras la tromba de agua: El camping de El Perelló abre sus puertas para acoger caravanistas afectadosa el camping, donde pueden pernoctar con total seguridad y sin coste alguno. Los usuarios destacan la tranquilidad de saberse a salvo en un terreno elevado, preparado precisamente para resistir en episodios de fuertes lluvias.

El origen de esta particular ventaja se remonta a la visión del fundador del camping en los años setenta. El abuelo de Ortolá, consciente de la cercanía del mar y de los posibles riesgos de inundación en aquella época en que El Perelló apenas contaba con edificaciones, decidió rellenar y elevar el solar antes de abrir las instalaciones. Medio siglo después, aquella decisión se ha revelado providencial, ya que el recinto se ha convertido en un refugio improvisado no solo para sus clientes habituales, sino también para vecinos que en cada temporal aparcan allí sus vehículos sabiendo que es uno de los puntos más seguros de la localidad.

“Lo importante en estos momentos no es el negocio, sino que la gente esté a salvo”, subraya Ortolá, que asegura sentirse orgulloso de continuar el legado de hospitalidad y servicio de su familia.

En un contexto marcado por la devastación, el gesto del camping San Pascual constituye un ejemplo de solidaridad vecinal y de compromiso con la seguridad colectiva, recordando que la cooperación es clave para hacer frente a los efectos de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos en la Comunitat Valenciana.