La subasta de replazas de caza en Cullera busca superar los 28.000 € recaudados en 2024

La Sala Multiusos del Mercado de Cullera acogerá este domingo la tradicional subasta de replazas para la temporada de tiradas de aves acuáticas 2025/2026. Con esta convocatoria, que pretende congregar a cerca de un centenar de aficionados y representantes, arranca el proceso de adjudicación de los puestos de caza, que luego se disputarán en ocho tiradas programadas entre noviembre y enero.

La cita, más allá del trámite administrativo, representa para muchos cazadores, asociaciones y vecinos de la Ribera un momento de reencuentro con una tradición centenaria. Desde 1882, Cullera organiza la subasta de plazas cinegéticas para sus vedats, consolidando un sistema que ha perdurado ante los cambios sociales, económicos y ambientales.

Se espera un ambiente competitivo, parecido al vivido en 2024, cuando la subasta alcanzó un total provisional de 28.400 €, siendo nuevamente la replaza 17 la más solicitada (3.500 €). Uno de los aspectos decisivos en la pugna por las mejores plazas será el factor del agua. Históricamente los cañados han condicionado qué zonas resultan más apreciadas. Así, el Ayuntamiento de Cullera y el Sindicato de Riegos han firmado convenios a lo largo de los años para asegurar el aporte hídrico necesario y garantizar el óptimo funcionamiento del vedat.

La subasta también constituye un motor económico, ya que el dinero recaudado se destina al mantenimiento de acequias, caminos, infraestructura del coto y acciones de gestión hidrológica. Además, genera expectativas e implicación entre los cazadores, muchos de los cuales compiten por plazas emblemáticas año tras año.

Calendario previsto de tiradas

Las tiradas comenzarán el sábado 30 de noviembre y se extenderán hasta el 18 de enero de 2026, en total ocho jornadas, que se desarrollarán en sábados sucesivos. Con la subasta de replazas ya convocada, Cullera se prepara para una nueva temporada de tiradas, en la que tradición, competencia y conservación volverán a entrelazarse en los arrozales del humedal. Los interesados podrán consultar las bases en la web municipal o en el Ayuntamiento antes de la subasta.