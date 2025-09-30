Tromba de agua en Cullera: "Pusimos una protección en la puerta, pero al final no nos sirvió de nada"

La intensa tromba de agua caída el lunes en la comarca de la Ribera Baixa provocó importantes incidencias en Cullera, especialmente en la zona centro y en el barrio del Raval de Sant Agustí. Calles anegadas, comercios con filtraciones y acumulación de sedimentos obligaron a una rápida actuación de los servicios municipales de limpieza.

La calle Valencia, a la altura del Raval, fue uno de los puntos más afectados, ya que la lluvia arrastró gran cantidad de barro y piedras desde la montaña. Operarios del Ayuntamiento trabajaron durante horas para retirar los restos, una labor que también se repitió en el paseo Doctor Alemany, donde se concentraron buena parte de los sedimentos.

No obstante, los mayores problemas se vivieron en los bajos comerciales del centro. El agua entró en numerosos establecimientos tanto desde la vía pública como a través de aseos y desagües, generando daños en negocios situados en torno al mercado central y el paseo Doctor Alemany.

"No es la primera vez que nos pasa"

La acera de la plaza de la Verge, frente a la puerta principal del mercado, resultó especialmente perjudicada. Allí se vieron afectados una óptica, una tienda de chucherías, comercios textiles y varios bares. Entre los más damnificados se encuentra el Mercat Bar-Café, regentado por Pili Aguilar. Su local sufrió la entrada de agua por la puerta y por las conducciones de la finca. «No es la primera vez que nos pasa», lamenta la propietaria. «Lo más grave es que no solo entra por la calle, también tenemos desperfectos en el techo por las lluvias que bajan del tejado. Además, cuando los coches circulan a gran velocidad generan olas que empeoran la situación. Ante la experiencia de otras ocasiones pusimos una protección en la puerta pero al final no nos sirvió de nada. Cada vez que el temporal es grande acaba entrando agua en el local».

"Cada vez que el temporal es grande acaba entrando agua en el local"

En parecida situación se encontraron otros comercios del entorno: desde una empresa de seguros y un establecimiento de comida para llevar hasta varias tiendas de ropa. En estos casos, más que daños estructurales, la urgencia fue achicar el agua y limpiar cuanto antes para retomar la actividad.

Una protección instalada en la puerta para intentar que el agua no entrara en la cafetería. / Joan Gimeno

A pesar de la magnitud del episodio, las consecuencias fueron menores de lo que en un primer momento se temía. Los comerciantes coincidieron en señalar que las pérdidas materiales, aunque notables, podrían haber sido mucho peores si la tromba hubiera durado más tiempo.

El Ayuntamiento de Cullera, por su parte, continuará con las labores de limpieza y supervisión en las zonas más afectadas, mientras los vecinos y comerciantes reclaman medidas adicionales para evitar que estas situaciones se repitan con cada episodio de fuertes lluvias.