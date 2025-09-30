La tromba de agua tumba árboles, destroza barreras del metro y provoca desprendimientos en casas en la Ribera

Las fuertes precipitaciones golpearon durante la tarde de ayer a una gran cantidad de municipios de la Ribera. Alzira y Sueca registraron la mayor cantidad de lluvia, pero fueron muchas las localidades que sufrieron los daños de este temporal.

La alerta roja mantuvo en vilo durante toda la jornada de ayer, especialmente durante la tarde, a los vecinos de la comarca. Tras las fuertes lluvias, era el momento de evaluar los desperfectos y dejar paso a las brigadas y operarios municipales que trabajaron a contrarrreloj para recuperar poco a poco la normalidad en las calles.

La caída de un pino en el camino del Pi la Cabra en Carlet provocó que el consistorio tuviera que cortar el acceso, ya que este obstaculizaba completamente el paso de los vehículos. Una dotación de bomberos y brigadas forestales se desplazó hasta este punto para retirar el árbol y asegurar la circulación.

Las fuertes lluvias provocaron desprendimientos en una de las casas de Almussafes. Las precipitaciones comportaron que se desprendiera la canaleta del inmueble y, como consecuencia, provocó daños en uno de los vehículos que se encontraba estacionado en la vía pública. La Policía Local procedió a señalizar y acotar la zona para garantizar la seguridad, mientras que los servicios técnicos inspeccionar y valoraron los daños.

El Ayuntamiento de l'Alcúdia, por su parte, pide precaución a los usuarios del metro, ya que el temporal provocó daños en las barreras del paso a nivel, que actualmente no funcionan. Metrovalencia ha informado al consistorio que la reparación se realizará a lo largo de la mañana y, por lo tanto, piden precaución a la hora de pasar las vías.

Árbol caído en Carlet. / Levante-EMV

Hasta 92 litros en una hora

Alzira acumuló ayer hasta 75 litros por metro cuadrado durante una hora en la estación de l'Alquenència, mientras que en la Casella se contabilizaron 28,8 l/m² en poco más de diez minutos. La situación provocó que el consistorio tuviera que cerrar una decena de calles, en su mayor parte en torno al parque de l’Alquenència y en el barrio de les Basses, y a cortar media docena de caminos y carreteras del término municipal.

Las calles de Sueca, por su parte, se llenaron de agua en cuestión de minutos provocando inundaciones en algunas viviendas y locales. Según los datos recogidos por la Agència Valenciana de Meteorologia, se registraron hasta 66 l/m² en tan sólo 35 minutos en la estación Tancat Estell, donde se acumlaron 92 litros en menos de una hora. En Les Palmeres, otro de los puntos afectados por las fuertes lluvias, llegaron a caer 50 litros en 25 minutos. Las precipitacionesprovocaron averías eléctricas en varios puntos de la localidad e, incluso, se formó una manga marina en el Mareny de Sueca.

El Mareny de Barraquetes sufrió un reventón térmico con rachas de viento de hasta 113 kilómetros por hora.