La tromba precipita la demanda de infraestructuras hidráulicas que palíen inundaciones en la Ribera

El día después de la tromba de agua que dejó registros de hasta 92 litros por metro cuadrado en una hora en el litoral de Sueca, lo que provocó inundaciones en calles, bajos y garajes, dio paso a los análisis y ha puesto en evidencia la necesidad de invertir en infraestructuras que permitan evacuar o acumular estos caudales extraordinarios para evitar inundaciones. Los vecinos afectados en las diferentes localidades coinciden en señalar que la historia se repite. “Cada vez que llueve fuerte tenemos que recurrir a las bombas para sacar el agua, porque entra sin control en las instalaciones. Es un problema que no acaba nunca”, lamentaba un propietario de una finca afectada en el núcleo del Perelló.

«No es la primera vez que nos pasa», añade Pili Aguilar, propietaria de un bar de Cullera que también sufrió los estragos del temporal. «Lo más grave es que no solo entra por la calle, también tenemos desperfectos en el techo por las lluvias que bajan del tejado. Además, cuando los coches circulan a gran velocidad generan olas que empeoran la situación. Ante la experiencia de otras ocasiones pusimos una protección en la puerta pero al final no nos sirvió de nada. Cada vez que el temporal es grande acaba entrando agua en el local».

Los alcaldes de Sueca y El Perelló, Julián Sáez y José Codoñer, respectivamente, aseguran que trabajan de manera coordinada para buscar soluciones que eviten que cada episodio de lluvia se traduzca en nuevos quebraderos de cabeza para los vecinos. “Somos conscientes de la magnitud del problema y estamos en contacto permanente para estudiar medidas que permitan mejorar la red de evacuación y el drenaje en las zonas más afectadas”, subrayan. En Mareny de Barraquetes, donde también se registraron acumulaciones de agua en varias calles y bajos, el alcalde, Jordi Sanjaime, se ha sumado a las demandas de los residentes y reclama inversiones que refuercen las infraestructuras hidráulicas del litoral.

También el Ayuntamiento de Alzira busca soluciones en el entorno del parque de l’Alquenència, una de las zonas que quedó anegada por precipitaciones de más de 75 litros en una hora. Algemesí, por su parte, trabaja en redimensionar los colectores tras la catástrofe que supuso la dana y proyecta la construcción de un gran tanque de tormentas para acumular estos picos de agua que el alcantarillado no es capaz de absorber. La estación meteorológica contabilizó en Algemesí 30 litros en diez minutos, un volumen que triplica el parámetro de lo que se considera lluvia torrencial. El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha destacado que estos registros son inasumibles para una red de saneamiento que, de forma general, permite evacuar registros de cinco litros en diez minutos.

Los municipios más afectados por la tromba, que se dejó sentir con especial incidencia también en Cullera, han trabajado este martes con el objetivo de recuperar la normalidad.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha visitado esta martes tanto Sueca como Cullera para interesarse por el alcance de los daños y se ha reunido con vecinos, empresarios y cooperativas.

El temporal dejó imágenes de calles anegadas y vecinos retirando agua con cubos y motobombas en el Mareny. Pese a que las lluvias remitieron en la madrugada del martes, el malestar vecinal sigue patente: “Sabemos que vivimos en una zona baja, pero necesitamos soluciones. No podemos estar sacando agua cada vez que llueve”, insistían ayer varios afectados.