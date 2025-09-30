Los vecinos de Algemesí refuerzan sus viviendas con barreras antiinundaciones tras la trágica dana
El uso de estas medidas de protección se ha disparado tras las inundaciones del 29 de octubre
Cada vez que se ha producido un aviso por fuertes lluvias en Algemesí en los últimos once meses, los vecinos y vecinas de la localidad han seguido la misma rutina: sacar las barreras antiinundaciones, ya sea caseras o compradas, para proteger sus viviendas. Las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre dejaron algunas lecciones entre los afectados de la localidad, entre las que destaca la protección de los vecinos y de los inmuebles para evitar que se repitan daños como los de aquel día.
Pocas son las calles que no cuentan con alguna de estas barreras en sus viviendas. Así, cuando la Agencia Estatal de Meteorología avisa sobre una alerta naranja o roja -como se produjo este lunes- los vecinos despliegan esta medida para evitar que el agua se adentre en sus viviendas. De hecho, el pasado mes de marzo, el consistorio repartió decenas de sacos de arena entre la ciudadanía para proteger las plantas bajas.
Algunas vías del centro de Algemesí quedaron anegadas por el agua durante la tarde de ayer. En diez minutos, como informó el ayuntamiento, se registraron hasta 30 litros por metro cuadrado, que comportaron embalsamientos en algunas zonas de la localidad. El consistorio señalaba que "son cantidades de agua inasumibles para la red de alcantarillado municipal". "A pesar de eso, y tras las afecciones de la riada, una vez superado el episodio, el municipio ha desaguado rápidamente sin ocasionar graves incidentes". El uso de estas barreras también ha minimizado el impacto en viviendas y comercios.
El ayuntamiento, y con motivo de los trabajos de reconstrucción del municipio tras la dana, trabaja en el rediseño de la red de alcantarillado y los colectores de la ciudad. Además, Algemesí espera la aprobación del Gobierno de España para construir un tanque de tormentas que acumule el agua de lluvia en los momentos en los que colapse la red.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Mareny de Barraquetes sufre un reventón térmico con rachas de hasta 113 km/h
- El temporal inunda calles de Cullera y Sueca
- Un inversor compra a la Sareb los salones La Masía de Alzira para crear locales comerciales y oficinas
- Un concejal del gobierno local denuncia que 'las motas del Magro condenan a Alzira a una inundación segura»
- La CHJ rediseña el cauce del Magro para reducir el riesgo de inundaciones
- La tromba de agua obliga a cortar diez calles y media docena de carreteras y caminos en Alzira
- El Velázquez reabre en Alzira, aunque cambia de nombre
- La Ribera se blinda ante la alerta roja por lluvias: suspensión de clases o la retirada de coches junto al río