Los vecinos de Algemesí refuerzan sus viviendas con barreras antiinundaciones tras la trágica dana

Cada vez que se ha producido un aviso por fuertes lluvias en Algemesí en los últimos once meses, los vecinos y vecinas de la localidad han seguido la misma rutina: sacar las barreras antiinundaciones, ya sea caseras o compradas, para proteger sus viviendas. Las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre dejaron algunas lecciones entre los afectados de la localidad, entre las que destaca la protección de los vecinos y de los inmuebles para evitar que se repitan daños como los de aquel día.

Pocas son las calles que no cuentan con alguna de estas barreras en sus viviendas. Así, cuando la Agencia Estatal de Meteorología avisa sobre una alerta naranja o roja -como se produjo este lunes- los vecinos despliegan esta medida para evitar que el agua se adentre en sus viviendas. De hecho, el pasado mes de marzo, el consistorio repartió decenas de sacos de arena entre la ciudadanía para proteger las plantas bajas.

Una vecina de Algemesí coloca una barrera para proteger su vivienda. / Levante-EMV

Algunas vías del centro de Algemesí quedaron anegadas por el agua durante la tarde de ayer. En diez minutos, como informó el ayuntamiento, se registraron hasta 30 litros por metro cuadrado, que comportaron embalsamientos en algunas zonas de la localidad. El consistorio señalaba que "son cantidades de agua inasumibles para la red de alcantarillado municipal". "A pesar de eso, y tras las afecciones de la riada, una vez superado el episodio, el municipio ha desaguado rápidamente sin ocasionar graves incidentes". El uso de estas barreras también ha minimizado el impacto en viviendas y comercios.

El ayuntamiento, y con motivo de los trabajos de reconstrucción del municipio tras la dana, trabaja en el rediseño de la red de alcantarillado y los colectores de la ciudad. Además, Algemesí espera la aprobación del Gobierno de España para construir un tanque de tormentas que acumule el agua de lluvia en los momentos en los que colapse la red.