Vecinos de Turís se movilizan para reclamar refuerzos policiales contra la delincuencia

Vecinos de Turís han impulsado una recogida de firmas al objeto de reclamar a la Delegación y a la Subdelegación del Gobieron más efectivos de la Guardia Civil en las calles para combatir la delincuencia. La iniciativa, promovida por la denominada Asociación de Vecinos de Turís, ha distribuido hojas para recoger apoyos por todo tipo de establecimientos de la localidad.

Esta iniciativa se produce después de que las autoridades lograran frenar las patrullas ciudadanas que durante varias noches recorrieron las calles de la localidad para hacerse visibles y tratar de frenar la delincuencia.

El alcalde de Turís, Paco Ricau, explicó ayer que se ha logrado desactivar estas patrullas, «que es lo que nos preocupaba» por temor a que algún movimiento radical pudiera integrarse en estos grupos de vecinos, y que la situación se ha calmado en el municipio, si bien reconoció que «sigue habiendo robos», por los que los vecinos pretenden reclamar con esta recogida de firmas una mayor seguridad en las calles.

Pide a los vecinos que denuncien

Ricau, con todo, reiteró la petición a los vecinos que sean víctimas de cualquier acción delictiva que formalicen la oportuna denuncia para que las fuerzas de seguridad tengan constancia de estos hechos.

Como ya informó Levante-EMV, el malestar generado en el pueblo por un goteo de okupaciones de viviendas y de robos de todo tipo, aunque mayoritariamente en vehículos, provocó que un grupo de vecinos se organizara hace dos semanas para patrullar las calles por las noches en un intento de frenar estas acciones delictivas. Los vecinos defenían que se trató de una iniciativa espontánea fruto del malestar creciente y, si bien a través de las redes sociales surgieron algunos comentarios de tinte xenófobo, los promotores se desvincularon rápidamente.

Con todo, este movimiento propició que se adelantara unos días la celebración de la Junta Local de Seguridad y que el subdelegado del Gobierno, junto a los mandos de los cuerpos de seguridad, se desplazaran a Turís para valorar la situación. Las autoridades argumentaron que, en base a las estadísticas, se habían registrado menos delitos que el año anterior. Con todo, el alcalde señaló que las patrullas se han desactivado.