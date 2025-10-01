Alfarb recopila en un archivo fotográfico el impacto de la dana

Las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre han dejado en la memoria de la sociedad valenciana numersoas imágenes, que serán difíciles de olvidar. Coches arrastrados, calles anegadas de barro y agua o rescates imposibles son sólo una pequeña muestra del impacto de la catástrofe que azotó la provincia de Valencia hace once meses.

El Ayuntamiento de Alfarb ha creado un archivo fotográfico para recopilar todas las imágenes de aquella trágica jornada. El consistorio busca preservar estas fotografías como parte del patrimonio local con el objetivo de que las futuras generaciones no olviden el impacto de la catástrofe y las consecuencias que tuvo en el municipio y en el resto de la provincia. Para ello, Alfarb ha habilitado un correo elecotrónico en el que las personas interesadas pueden enviar imágenes relacionadas con el viento, la lluvia, el nivel del río o el estado de los campos y el municipio tras el paso de la dana. El consistorio solicita que se envíen antes del 22 de octubre.

El alcalde de Alfarb, Vicent Alfonso, señala que el consistorio también plantea organizar una exposición con estas imágenes con motivo del primer aniversario de la tragedia. "Queremos que las imágenes estén a disposición de todos los vecinos para que puedan verlas siempre que lo deseen", señala.

Reconocimiento a la asociación de amas de casa

El ayuntamiento también pretende homenajear durante los actos del 9 d'Octubre a las personas que se volcaron en ayudar durante la tragedia. Por ello, como explica el primer edil, el consistorio entregará el día de la Comunitat Valenciana un galardón a la asociación de amas de casa por su "trabajo incansable" durante esas semanas. "Estuvieron ayudando desde el primer momento, tanto a los vecinos de Alfarb como al resto de municipios afectados. Recogieron material necesario y estuvieron preparando comida para los damnificados durante dos meses y medio. Es un gesto que hay que agradecer", recalca.