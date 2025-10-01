Alzira proyecta dar más permeabilidad a su principal pulmón verde para paliar inundaciones

El entorno del parque de l’Alquenència fue uno de los sectores de Alzira que el lunes se inundó por momentos como consecuencia de la tromba vespertina que dejó 75 litros por metro cuadrado en una hora. El principal pulmón verde de la ciudad, un área ajardinada de más de 52.000 m2 que debería convertirse en un aliado para capear episodios de fuertes lluvias con la absorción de las precipitaciones, más que retener agua la expulsa, al menos por dos laterales.

La impermeabilización del suelo debido al tipo de pavimento tanto en el acceso por la calle Alquenència (en la confluencia con Simat) como de uno de los puntos de entrada por la calle Gabriela Mistral provoca que las escorrentías que se generan en el parque lleguen alas calles colindantes debido al desnivel existente y acaben por colapsar los colectores. La situación se repite en cada temporal que deja intensas precipitaciones y el agua volvió a entrar el lunes en algunos bajos comerciales.

Confluencia de la calle Vicent Ribes con Gabriela Mistral, el lunes. / Levante-EMV

La concejalía de Obras e Infraestructuras Públicas ha elaborado un proyecto piloto que busca financiación europea y que tiene como objetivo permeabilizar estos tramos del parque con una sustitución del pavimento actual -en el caso del acceso desde la calle Simat todo el paseo central hasta el extremo opuesto que da a la calle Cristóbal Monterde es en estos momentos impermeable- y que, como medida complementaria, plantea la creación de nuevos imbornales todavía en el interior del parque, junto a estos dos puntos de acceso, para distribuir el agua a los jardines de ambos lados con el objetivo de reducir el caudal que sale en tromba a la calle.

Se trata del denominado proyecto Flower, acrónimo de Fostering Local Optimisation of Water systems using Ecosystem-based Resilience, que el ayuntamiento ha presentado a la convocatoria de ayudas Horizon Europe de la Comisión Europea y que tiene como objetivo desarrollar soluciones innovadoras para afrontar el doble reto climático de inundaciones y sequías, un desafío al que también se enfrenta Alzira.

Mejoras anteriores

No es la primera vez que el ayuntamiento actúa para mejorar el desagüe en estos puntos. Hace unos años ya se instalaron unos imbornales de gran tamaño en la calle Alquenència, aunque el problema en estos episodios es que el colector entra en carga y no admite más agua.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y el concejal de Obras e Infraestructuras, Vicent de la Concepción, ya avanzaron el lunes a algunos vecinos con los que conversaron en la zona afectada que el ayuntamiento es consciente del problema y va a tratar de aportar soluciones, pero también alertaron de que estas «no vienen de hoy para mañana». Domínguez incide además en que con registros que por momentos triplicaban los que se consideran lluvias torrenciales, como sucedió el lunes con picos de 30 litros en diez minutos, "el colector no da abasto".

«No podemos asumir las consecuencias de cien años de urbanismo salvaje. Hay cosas que no se pueden solucionar porque no se planificó bien cuando era el momento -en alusión al desarrollo hacia zonas inundables o el hecho de haber tapado o desviado cursos de barrancos- y, por otra parte, en algunos casos, tenemos colectores anticuados y difícilmente ampliables debido a que están rodeados de todo tipo de canalizaciones y para cambiarlo todo haría falta muchísimo dinero», apunta Domínguez, mientras explica que el ayuntamiento trabaja en alternativas que permitan corregir o reducir los riesgos actuales.

Los técnicos han estimado el coste de este proyecto piloto en 200.000 euros y buscan la financiación europea que cubriría un 70 % de la inversión. Se trata de una actuación que no afectaría a la infraestructura verde del parque de l’Alquenència.

Cada episodio es distinto, aunque el agua siempre acaba acumulada en las zonas más bajas y las calles Gabriela Mistral, Simat, Gómez Clemente e incluso Gandia han quedado anegadas en diferentes ocasiones en los últimos años.