Alzira trasladará a Tulell el pabellón Pérez Puig en busca de mayor seguridad contra riadas

El Ayuntamiento de Alzira aprovechará los fondos para la reconstrucción tras la dana que le ha asignado el Ministerio de Política Territorial para trasladar el pabellón Pérez Puig, que actualmente se encuentra en la partida del Ràfol, una zona inundable en la orilla izquierda del Xúquer, a Tulell, un área de expansión del casco urbano, donde complementará las instalaciones del polideportivo Jorge Martínez «Aspar».

Si bien Tulell también es una zona inundable, el ayuntamiento tiene previsto ubicar el nuevo pabellón en un solar ya elevado respecto del nivel de la calle junto al centro del Grupo Florida -deberá cumplir la elevación que fija el Patricova- pero, sobre todo, considera que este emplazamiento ofrece mayor seguridad en caso de precisar una evacuación que el ubicado al otro lado del río.

El ministerio ya ha aprobado la memoria presentada en su día por el ayuntamiento, que ahora se debe plasmar en un proyecto, según ha explicado el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez. El proyecto básico estima el coste en más de cuatro millones de euros.

El gobierno municipal se planteó la construcción de un nuevo pabellón al constatar que la reparación de la cubierta que precisa el actual Pérez Puig tras los daños generados por diferentes temporales -las goteras han provocado quejas de los clubes que utilizan la instalación- representa un coste «casi tan alto como construir un nuevo», según señala el alcalde y, tras elevar la memoria al ministerio, únicamente faltaba que el Gobierno aceptara esta propuesta en las actuaciones en las que inyectará fondos fondos para la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024.

Domínguez ha explicado que esta parcela en un sector ya urbanizado ocupa alrededor de 10.000 metros cuadrados de los que aproximadamente una cuarta parte (2.500) se destinarán a la construcción del nuevo pabellón. Se da la circunstancia de que, justo enfrente, se encuentra el polideportivo Jorge Martínez «Aspar» por lo que, además de mejorar las instalaciones y la seguridad de las mismas, se considera positivo la concentración de los recintos deportivos en un mismo espacio.

El ayuntamiento prevé mantener el uso deportivo en el Pérez Puig hasta que se construya la nueva instalación en el horizonte de un par de años, si bien a partir de ese momento el recinto ubicado frente al barrio de les Barraques cambiará de uso ya que es una de las condiciones que impone el ministerio para aportar fondos. Domínguez estima que previsiblemente se utilizará como almacén o un uso similar, según ha comentado.