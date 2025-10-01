Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cantautor Andreu Valor actúa este domingo en la Barraca d'Aigües Vives

El artista presenta su undécimo disco "Els camins que elegim"

Cartel del concierto de Andreu Valor.

Cartel del concierto de Andreu Valor. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

El cantautor valenciano Andreu Valor actuará este domingo, a las 19 h, en el salón de actos del ayuntamiento de la Barraca d’Aigües Vives, donde presentará su nueva gira y su undécimo disco "Els camins que elegim". El proyecto, que quiere conmemorar el camino vital y personal escogido, combina nuevas composiciones, en las que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo, la memoria, los vínculos y los retos de futuro, con la recuperación de algunas de sus canciones más significativas. Valor estará acompañado por los músicos y productores Blai A. Vañó y Hèctor Tirado, con quienes colabora desde hace una década. El espectáculo combina escenografía, proyecciones, textos y voces que, junto con la música, crean un universo donde la sensibilidad y la profundidad se dan la mano. Con influencias del folk, pop e indie nórdico, pero sin perder la esencia de la canción de autor, Valor propone un viaje estilístico que conmueve y emociona, arraigado a un territorio, una lengua y una manera de vivir.

Con más de 18 años de trayectoria en solitario y más de 1.400 conciertos en todo el ámbito nacional e internacional, el cantautor ha sido galardonado con premios tan relevantes como los Premios Carles Santos y los Premios Ovidi, que reconocieron sus trabajos "Insurrecte" y "Un nou món" como mejor disco de canción de autor.

