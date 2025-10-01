El cantautor Andreu Valor actúa este domingo en la Barraca d'Aigües Vives

El cantautor valenciano Andreu Valor actuará este domingo, a las 19 h, en el salón de actos del ayuntamiento de la Barraca d’Aigües Vives, donde presentará su nueva gira y su undécimo disco "Els camins que elegim". El proyecto, que quiere conmemorar el camino vital y personal escogido, combina nuevas composiciones, en las que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo, la memoria, los vínculos y los retos de futuro, con la recuperación de algunas de sus canciones más significativas. Valor estará acompañado por los músicos y productores Blai A. Vañó y Hèctor Tirado, con quienes colabora desde hace una década. El espectáculo combina escenografía, proyecciones, textos y voces que, junto con la música, crean un universo donde la sensibilidad y la profundidad se dan la mano. Con influencias del folk, pop e indie nórdico, pero sin perder la esencia de la canción de autor, Valor propone un viaje estilístico que conmueve y emociona, arraigado a un territorio, una lengua y una manera de vivir.

Con más de 18 años de trayectoria en solitario y más de 1.400 conciertos en todo el ámbito nacional e internacional, el cantautor ha sido galardonado con premios tan relevantes como los Premios Carles Santos y los Premios Ovidi, que reconocieron sus trabajos "Insurrecte" y "Un nou món" como mejor disco de canción de autor.