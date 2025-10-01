Cullera simboliza la unión tras la dana en el cartel del 9 d’Octubre

"EN PEU!" es el lema que ha presentado el Ayuntamiento de Cullera para conmemorar el 9 d'Octubre. El cartel busca conectar con las raíces del pueblo valenciano y, además, rinde homenaje a la sociedad que se volcó con los afectados de la trágica dana del pasado 29 de octubre.

«’EN PEU!’ es un grito de los valencianos, un canto que nos une desde hace generaciones y que ha ganado bastante después de la resiliencia, valentía, generosidad y unidad que ha mostrado todo el pueblo valenciano ante la dana", ha señalado el alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

La expresión simboliza la unidad y el orgullo, la resiliencia frente a las adversidades, y la actitud colectiva de esperanza y reconstrucción. La imagen, cargada de identidad cultural y emocional para los valencianos, va acompañada de las piernas de dos personas una junto a la otra: una con las alpargatas tradicionales valencianas y la otra con botas utilizadas durante esos días.

Cullera ha preparado una completa programación para conmemorar el 9 d’Octubre. Los actos arrancarán con la penjada del Penó de la Conquesta, a las 8.30 horas, en el ayuntamiento. A continuación, los sonidos de la tradición valenciana inundarán las calles de la Vila con la despertà, en la que participará la Escola Municipal de Tabal i Dolçaina de Cullera, que recorrerá distintos puntos del municipio.

El mediodía estará marcado por el color y la música de los Balls Populars y la Muixeranga, que se celebrarán en la Plaça d’Espanya a partir de las 12.00 horas. En este encuentro participarán la Escola de Danses i Música Tradicional Valenciana “Colla Pas Pla”, la Escola Municipal de Tabal, Dolçaina i Danses de Cullera y la Muixeranga de Cullera, ofreciendo un espectáculo que recupera el folclore, la danza y las tradiciones más arraigadas de la cultura valenciana.

La programación festiva continuará por la tarde, con las populares paellas y la recreación de la Entrada de Jaume I a Cullera, que tendrá lugar a partir de las 19.00 horas.

Además, del 9 al 12 de octubre, Cullera acogerá el tradicional Mercado Medieval, instalado en los Jardins del Mercat, con paradas artesanales, gastronomía, animación y actividades dirigidas a toda la familia.