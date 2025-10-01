Cullera suspende el pleno por la indisposición de un concejal

La sesión plenaria celebrada ayer por la tarde en el ayuntamiento de Cullera tuvo que ser suspendida cuando iba a iniciarse el turno de ruegos y preguntas debido a la indisposición del concejal Alejandro Morales. El edil dirige las áreas de Servicios Sociales, Residencia Municipal, Movimientos Sociales, Diversidad, Participación Ciudadana, Discapacitados y Envejecimiento activo, Juventud, Ocio y Cultura Urbana y Promoción del Valenciano.

Morales, según ha podido saber Levante-EMV, empezó a sentirse mal durante la celebración del pleno. El consistorio decidió paralizar la sesión y suspender la emisión para atender al edil. El resto de concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, ayudaron a Morales y solicitaron atención médica.

El concejal fue atendido en el propio salón de plenos y, según han confirmado, se encuentra recuperándose. El resto de concejales le han deseado una pronta recuperación.

El ayuntamiento, por su parte, ha señalado que las preguntas que no han sido formuladas se responderán por escrito o en la próxima sesión.