La falta de potencia eléctrica y de deslinde retrasan el PAI de 4.000 casas en el Brosquil

El Ayuntamiento de Cullera ha advertido a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que no se han iniciado las obras de urbanización del Plan de Actuación Integral (PAI) del Brosquil por la ausencia de «un deslinde claro, definido y aprobado definitivamente» por la Demarcación de Costas en el tramo de litoral comprendido entre l’Estany y el límite del término municipal de Tavernes de la Valldigna. El consistorio añade, por otra parte, que no se puede garantizar el suministro de energía eléctrica a los sectores del Brosquil. Así se desprende del informe realizado por la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental al que ha tenido acceso Levante-EMV.

El macroproyecto aprobado por el Ayuntamiento de Cullera en septiembre de 2002 pretende convertir el litoral sur del municipio en una inmensa urbanización con edificios de entre tres y siete alturas y 4.000 viviendas y, además, incluía la construcción de dos campos de golf en un espacio de más de medio millón de metros cuadrados.

Más de veinte años después de su aprobación, y tras tres requerimientos realizados por la propia conselleria, el ayuntamiento recuerda, según se recoge en el informe, que «la aprobación de un nuevo deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre de este tramo de costa incluye que parte de la superficie de los sectores del Brosquil pasa a ser de dominio público». No obstante, este deslinde fue anulado parcialmente por sentencias de la Audiencia Nacional. En el documento, datado en el mes de agosto, se especifica que «a fecha de hoy no se ha aprobado un nuevo deslinde», un hecho que «tiene repercusión directa en el planeamiento, ya que hasta que no haya un nuevo deslinde de Costas claro, definido y aprobado definitivamente, se está ante una incertidumbre que no llega a dar certeza al planeamiento municipal que debe de servir de base para la posterior gestión urbanística de estos sectores».

Cullera, por otra parte, señala al Consell que no se puede garantizar el suministro de energía eléctrica a los sectores. Ante esta situación, la propia conselleria solicita al Iberdrola un informe relacionado con este aspecto. De él se desprende que es posible dotar de servicio al PAI, pero no concreta el tiempo ni las infraestructuras necesarias, por lo que es «difícil establecer un horizonte temporal cierto para la obtención de las correspondientes autorizaciones».

«No hay inactividad municipal»

La conselleria ha requerido esta documentación al consistorio para ver si se aplica el punto 2 del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), que declararía este suelo como no urbanizable. No obstante, el citado informe recoge que «se observa la remisión continua durante más de diez años de propuestas de reordenación por parte del ayuntamiento y de las sucesivas contestaciones, siempre negativas de Costas». Resume: «No ha habido inactividad municipal. A fecha actual no se ha llevado a cabo la aprobación definitiva del deslinde en los tramos afectados».

Un grupo de vecinos de Cullera reclamó hace dos años, y coincidiendo con el cambio de gobierno en la Generalitat, la nulidad de este macoproyecto urbanístico, que se adjudicó hace más de veinte años.

Cabe recordar que el proyecto fue aprobado en septiembre de 2002 por el consistorio cullerense y fue remitido al Consell en mayo de 2004. Un año más tarde, se paralizó ante las objeciones que planteaba la dirección general de Costas, que alegaba que se trataba de un litoral muy castigado por la erosión que provoca el oleaje y los cada vez más temibles temporales. El 2006 Costas volvió a cuestionar la iniciativa, por lo que el urbanizador se comprometió a respetar una franja de 100 metros desde la orilla y a proteger los Ullals de la zona. Entre las nuevas medidas, planteaba una distribución de las viviendas de manera escalonada para evitar que los inmuebles se taparan la vista unos a otros. El proyecto urbanístico también contemplaba una zona terciaria, destinada al comercio y a los hoteles y una superficie de unos 70.000 metros cuadrados de zona verde.

Ahora el Consell señala que no se puede declarar como suelo no urbanizable al haberse pronunciado el ayuntamiento, pero señala que ha habido causas atribuibles a otras administraciones que han imposibilitado el desarrollo del suelo.