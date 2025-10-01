Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las familias del colegio afectado por el temporal en Sueca se movilizan con cascos y cazuelas para exigir seguridad

Algunos afectados han decidido que sus hijos no acudan a las aulas hoy para manifestar el "malestar y la preocupación"

Las familias del colegio afectado por el temporal en Sueca se movilizan con cascos y cazuelas para exigir seguridad

Las familias del colegio afectado por el temporal en Sueca se movilizan con cascos y cazuelas para exigir seguridad

Joan Gimeno

Saray Fajardo

Joan Gimeno

Alzira

Las familias del CEIP Cervantes de Sueca se han concentrado esta mañana ante las puertas del edificio para reclamar "un colegio más seguro". La comunidad educativa ha denunciado las condiciones en las que se encuentra este edificio centenario, que se han agravado tras las intensas lluvias del pasado lunes. Como informó Levante-EMV, el temporal provocó el desprendimiento del falso techo de una aula, por lo que la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento de Sueca decidieron clausurar la primera planta del inmueble con el fin de garantizar la seguridad del alumnado.

Los padres y madres, junto a a algunos menores, han protestado con cascos para "denunciar la inseguridad" y con cazuelas para "hacer ruido". Además, algunas familias han decidido que sus hijos no acudan a las aulas como "medida de presión" y para manifestar "el malestar y la preocupación". A la concentración también han acudido el alcalde de Sueca, Julián Sáez, y otros miembros de la corporación municipal.

"A pesar de las reiteradas peticiones de renovación y mejora, la situación ha empeorado hasta el punto de convertirse en un peligro real para toda la comunidad educativa", denuncian desde la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) CEIP Cervantes.

Las familias del CEIP Cervantes exigen &quot;un colegio seguro&quot;.

Las familias del CEIP Cervantes exigen "un colegio seguro". / Joan Gimeno

La comunidad educativa recuerda que ya cayó un parte del techo hace unos años, que afortunadamente no ocasionó daños personales. La situación se ha vuelto a repetir tras la tromba de agua. "Las administraciones competentes no han actuado con la urgencia y responsabilidad que la seguridad de nuestros hijos e hijas merece", insisten. Añaden: "Estamos ante un riesgo constante e inasumible. No podemos esperar que ocurra una tragedia para que se actúe definitivamente".

El centro insta a la Conselleria de Educación a que actúe. "Queremos una educación de calidad en un entorno seguro. No aceptaremos más excusas ni retrasos", concluyen.

"Niños hacinados"

La directora del CEIP Cervantes, Anna Egea, ha explicado que la situación ha provocado que cerca de cien alumnos de cinco aulas deban ser reubicados en otros espacios del centro y de otro edificio municipal a la espera de que se acometan las obras necesarias en el edificio. "Han decidido clausurar por seguridad la primera planta para reparar los graves daños, por lo que tendremos que colocar a los niños en otras aulas y reubicar la cocina y el comedor, que también estaban situados en la primera planta. Van a estar hacinados", denuncia.

Noticias relacionadas y más

El centro lamenta que el edificio, que se construyó hace cerca de cien años, sufre deficiencias estructurales. "Hay goteras, se cae el techo... Ya llevamos varios años reivindicando una remodelación del colegio para que el alumnado estudie en condiciones. Nos han hecho caso cuando ha pasado esto", insiste la comunidad educativa. . El CEIP Cervantes recuerda que los informes técnicos alertan desde hace tiempo sobre la inestabilidad de la infraestructura.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Mareny de Barraquetes sufre un reventón térmico con rachas de hasta 113 km/h
  2. El temporal inunda calles de Cullera y Sueca
  3. Un inversor compra a la Sareb los salones La Masía de Alzira para crear locales comerciales y oficinas
  4. Un concejal del gobierno local denuncia que 'las motas del Magro condenan a Alzira a una inundación segura»
  5. La tromba de agua obliga a cortar diez calles y media docena de carreteras y caminos en Alzira
  6. El Velázquez reabre en Alzira, aunque cambia de nombre
  7. La Ribera se blinda ante la alerta roja por lluvias: suspensión de clases o la retirada de coches junto al río
  8. Una tromba de hasta 92 litros en una hora anega calles de Sueca, Cullera, Alzira y Algemesí

Las familias del colegio afectado por el temporal en Sueca se movilizan con cascos y cazuelas para exigir seguridad

Las familias del colegio afectado por el temporal en Sueca se movilizan con cascos y cazuelas para exigir seguridad

Cullera suspende el pleno por la indisposición de un concejal

Cullera suspende el pleno por la indisposición de un concejal

Alzira trasladará a Tulell el pabellón Pérez Puig en busca de mayor seguridad contra riadas

Alzira trasladará a Tulell el pabellón Pérez Puig en busca de mayor seguridad contra riadas

La falta de potencia eléctrica y de deslinde retrasan el PAI de 4.000 casas en el Brosquil

La falta de potencia eléctrica y de deslinde retrasan el PAI de 4.000 casas en el Brosquil

Solidaridad tras la tromba de agua: El camping de El Perelló abre sus puertas para acoger caravanistas afectados

Solidaridad tras la tromba de agua: El camping de El Perelló abre sus puertas para acoger caravanistas afectados

La subasta de replazas de caza en Cullera busca superar los 28.000 € recaudados en 2024

La subasta de replazas de caza en Cullera busca superar los 28.000 € recaudados en 2024

La tromba precipita la demanda de infraestructuras hidráulicas que palíen inundaciones en la Ribera

La tromba precipita la demanda de infraestructuras hidráulicas que palíen inundaciones en la Ribera

La fuerte tromba de agua provoca la caída de parte del techo en un colegio de Sueca

La fuerte tromba de agua provoca la caída de parte del techo en un colegio de Sueca
Tracking Pixel Contents