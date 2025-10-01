Las familias del colegio afectado por el temporal en Sueca se movilizan con cascos y cazuelas para exigir seguridad

Las familias del CEIP Cervantes de Sueca se han concentrado esta mañana ante las puertas del edificio para reclamar "un colegio más seguro". La comunidad educativa ha denunciado las condiciones en las que se encuentra este edificio centenario, que se han agravado tras las intensas lluvias del pasado lunes. Como informó Levante-EMV, el temporal provocó el desprendimiento del falso techo de una aula, por lo que la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento de Sueca decidieron clausurar la primera planta del inmueble con el fin de garantizar la seguridad del alumnado.

Los padres y madres, junto a a algunos menores, han protestado con cascos para "denunciar la inseguridad" y con cazuelas para "hacer ruido". Además, algunas familias han decidido que sus hijos no acudan a las aulas como "medida de presión" y para manifestar "el malestar y la preocupación". A la concentración también han acudido el alcalde de Sueca, Julián Sáez, y otros miembros de la corporación municipal.

"A pesar de las reiteradas peticiones de renovación y mejora, la situación ha empeorado hasta el punto de convertirse en un peligro real para toda la comunidad educativa", denuncian desde la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) CEIP Cervantes.

Las familias del CEIP Cervantes exigen "un colegio seguro". / Joan Gimeno

La comunidad educativa recuerda que ya cayó un parte del techo hace unos años, que afortunadamente no ocasionó daños personales. La situación se ha vuelto a repetir tras la tromba de agua. "Las administraciones competentes no han actuado con la urgencia y responsabilidad que la seguridad de nuestros hijos e hijas merece", insisten. Añaden: "Estamos ante un riesgo constante e inasumible. No podemos esperar que ocurra una tragedia para que se actúe definitivamente".

El centro insta a la Conselleria de Educación a que actúe. "Queremos una educación de calidad en un entorno seguro. No aceptaremos más excusas ni retrasos", concluyen.

"Niños hacinados"

La directora del CEIP Cervantes, Anna Egea, ha explicado que la situación ha provocado que cerca de cien alumnos de cinco aulas deban ser reubicados en otros espacios del centro y de otro edificio municipal a la espera de que se acometan las obras necesarias en el edificio. "Han decidido clausurar por seguridad la primera planta para reparar los graves daños, por lo que tendremos que colocar a los niños en otras aulas y reubicar la cocina y el comedor, que también estaban situados en la primera planta. Van a estar hacinados", denuncia.

El centro lamenta que el edificio, que se construyó hace cerca de cien años, sufre deficiencias estructurales. "Hay goteras, se cae el techo... Ya llevamos varios años reivindicando una remodelación del colegio para que el alumnado estudie en condiciones. Nos han hecho caso cuando ha pasado esto", insiste la comunidad educativa. . El CEIP Cervantes recuerda que los informes técnicos alertan desde hace tiempo sobre la inestabilidad de la infraestructura.