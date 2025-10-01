Interceptan un patinete eléctrico trucado en Algemesí que duplicaba la velocidad permitida

La Policía Local de Algemesí ha incautado un patinete eléctrico trucado que circulaba a 45 kilómetros por hora, que casi duplicaba la velocidad máxima permitida, que es de 25 km/h.

Los agentes han señalado que el vehículo había sido trucado para superar la velocidad máxima legal, que se sitúa en 25 km/h, según la normativa de tráfico. Recuerdan que circular a mayor velocidad supone un riesgo grave no sólo para el conductor, sino también para los peatones y el resto de vehículos.

La manipulación del patinete puede suponer una sanción económica, la retirada del vehículo e, incluso, responsabilidades penales en caso de accidente. Los agentes recuerdan que los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) sólo pueden circular por carriles bici o calzadas autorizadas, utilizar luces y elementos reflectantes durante la noche y, además, insisten en la necedidad de utilizar casco y en la prohibición de los auriculares o el móvil mientras conducen.