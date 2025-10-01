Medusa desvela la temática de su próxima edición

La organización del Medusa Festival ya prepara su duodécima edición en la playa de Cullera. Los amantes de la música electrónica ya cuentan los días para volver a disfrutar de los mejores artistas y DJs.

Aunque el festival todavía no ha desvelado muchos detalles de este festival, que se celebrará del 13 al 17 de agosto, los meduseros ya conocen la temática de esta edición. El diseño de sus escenarios es uno de los principales atractivos de este evento musical. Cabe recordar que este año la organización mantuvo en secreto hasta el último momento el diseño de su escenario principal.

Cartel de la próxima edición del Medusa Festival. / Levante-EMV

La undécima edición, que contó con la ayuda de la reconocida compañía holandesa que también diseña del emblemático festival belga Tomorrowland, rindió tributo a los videojuegos antiguos. En los años 80, las salas de máquinas "arcade" eran el centro de la vida social en muchos barrios, así como un espacio de fascinación tecnológica y futuro. "Arcade Land", lema de esta edición, hizo viajar a los asistentes, muchos de los cuales disfrutaron de estos juegos, a ese imaginario aglutinando elementos gráficos que evocaron ese universo ochentero de los videojuegos y la época dorada de las maquinitas recreativas.

La organización ha explicado que esta edición se centrarán en las apsaras, es decir, unos seres femeninos sobrenaturales conocidos por su belleza y su dominio del arte de la danza. La temática, como explican desde la organización, "está inspirada en la mitología y la majestuosidad de los templos ancestrales. Es un viaje a un universo místico lleno de espiritualidad, naturaleza y belleza sagrada".