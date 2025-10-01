Arquitectura
Un poble dins de Torís
L’Institut Nacional de Colonització va promoure en la dècada del 1960 el poblat de Cortitxelles amb trenta-set unifamiliars
Els poblats impulsats per l’Institut Nacional de Colonització franquista van servir, per una part, per a establir noves zones d’explotació agrícola de regadiu mitjançant la transformació de terres de secà. I, per altra banda, per al reallotjament de famílies desplaçades, forçosament en un context no democràtic, per l’execució d’obres de pantans a l’Estat espanyol o per la devastació dels seus pobles a causa de les riuades.
Un d’aquests nous nuclis urbans, amb terres de cultiu associades, que va promoure aquest organisme entre la dècada del 1960 i principis de la del 1970 és el de Cortitxelles, al terme de Torís. Aquest es va emplaçar aleshores en la finca del desaparegut Mas del mateix nom, enderrocada a l’efecte en eixos anys, del qual ja hi havia constància en el segle XVIII de la seua existència. A aquestes terres, en aquell moment, es van annexionar també unes altres properes dels municipis limítrofs de Torrent i Godelleta, conformant una gran heretat.
Arquitectura i urbanisme
Aquest conjunt de nova planta va ser projectat inicialment el 1962 per, l’arquitecte del Moviment Modern, Jesús Ayuso Tejerizo (1917-1996) que va formar part de la plantilla, com a funcionari, de l’Institut Nacional de Colonització. Aquest tècnic va destacar pels seus interessants plantejaments urbanístics i la qualitat arquitectònica de la vintena de pobles que va dissenyar, per tot l’Estat, per a aquesta entitat depenent del Ministeri d’Agricultura.
L’Institut Nacional de Colonització franquista va projectar el poblat amb 37 unifamiliars
De fet, el poblat de Cortitxelles, amb trenta-set unifamiliars, queda dividit en quatre illes amb un nombre de cases i disposició desigual, separades i delimitades per alguns carrers amb trencaments en diagonal en el seu traçat, com el Major, el de Torís i el del Pinar, i acompanyat per altre espai en corba, com és l’enjardinada plaça de Levante. D’aquesta manera es va donar lloc a un original disseny urbanístic per part del seu autor, amb la finalitat d’allargar la sensació de longitud dels seus carrers per a dissimular la reduïda dimensió d’aquest conjunt. Cadascun dels seus singulars habitatges estaven compostos per un cos principal de planta baixa i una altura, amb el seu nivell inferior executat en maçoneria de pedra vista i el superior lluït i acabat en blanc. I a l’altre extrem del seu patí interior dins de la mateixa parcel·la, constava d’una construcció auxiliar únicament de planta baixa, pensada per a destinar-la a ús agrícola. Gràcies a aquest codi estètic, sumat a què tots aquests volums es trobaven rematats superiorment amb cobertes inclinades de teula corba, es va conformar una imatge simbòlica en la qual, des de la modernitat, es va pretendre remarcar el seu caràcter rural i fer possible la seua integració amb el seu entorn. Aquesta es va fer extensiva també als seus edificis públics, disposats a la franja central del poblat, al voltant de la plaça de l’Ajuntament, així com de l’avinguda de la Constitució que dona accés a aquest nucli. A la majoria d’aquestes construccions, principalment d’ús col·lectiu, es van incorporar porxades a peu de carrer com és el cas de l’edifici per a oficines de l’administració pública i per a l’habitatge del comerciant, la llar recreativa-cultural, la casa-magatzem de la Germandat Sindical, el local de reunió de la Germandat de Llauradors, l’escola i l’habitatge del mestre. En contraposició, pel que fa a l’església, va ser l’única de les seues edificacions que va incorporar la rajola vista, concretament al seu campanar. A més a més, amb motiu de la construcció d’aquest assentament, el barranc de Cortitxelles es va canalitzar aleshores al seu costat sud, de manera que es va aterrar parcialment, aprofitant el terreny resultant per a camps de cultiu.
Pensat per a famílies desplaçades per la construcció de pantans, va acollir també a repatriats del Marroc
D’altra banda, en el seu entorn es va edificar el cementeri i un centre cooperatiu, de manera que en els dos casos es va emprar també l’original llenguatge arquitectònic de les construccions del seu nucli urbà, encara que aquestes dos infraestructures estan actualment en estat d’abandonament. Així com, fins fa alguns anys trobàvem als seus afores, el seu interessant dipòsit d’aigua de formigó armat que va ser enderrocat. Respecte de la zona boscosa que acompanya aquest conjunt, des del 2013, està inclosa en el catàleg de Forests de Domini Públic i d’Utilitat Pública de la província de València pels seus valors ambientals.
Origen i habitants
Respecte de l’origen del poblat de Cortitxelles, aquest es troba en el 1961, quan l’Institut Nacional de Colonització va promoure tota la infraestructura hidràulica per al reg de la finca, que va ser adjudicada aleshores a Antonio Morales Morales. Un temps més tard es va assignar a Construcciones Ibero-Levantina, S.A., l’octubre del 1964, l’execució de la xarxa d’abastiment d’aigua i sanejament del nucli urbà i del seu pont d’accés i ara fa seixanta anys, el febrer del 1965, la construcció de la part arquitectònica del projecte.
Pel que fa als seus colons, inicialment el 1967, en aquest assentament estava previst acollir a diverses veïnes i veïns de Valverde del Júcar (Conca), afectades per la construcció del Pantà d’Alarcón, els quals podien accedir-hi als seus habitatges i terres associades a través d’un règim de subvencions parcials, havent-hi de satisfer a llarg termini la resta del seu import. No obstant això, sis anys més tard també es va oferir aquest a les famílies que tenien previst desallotjar, per les obres de l’embassament de Loriguilla, de l’antic nucli de Domenyo. Finalment, un grup d’espanyoles i espanyols que es van veure obligats, per les circumstàncies, a retornar a mitjans dels anys setanta des de diversos punts del Marroc, van passar a residir en una part de les trenta-set cases de Cortitxelles.
Malauradament, la salinitat de l’aigua de pou que rebien, no va permetre un correcte desenvolupament de les seues terres de cultiu i, en conseqüència, que aquest indret es consolidara des del punt de vista agrícola i demogràfic. A més a més, malgrat l’arribada de la llum elèctrica el 1982, van patir problemes de subministrament d’aigua potable fins fa poc de temps per no estar connectats a la xarxa, al que es va sumar una mancança de serveis públics i de comerços. Aquesta casuística l’han portat al fet que haja arribat fins als nostres dies assemblant-se més al model de les típiques urbanitzacions d’habitatges unifamiliars, que al d’una pedania autosuficient.
En definitiva, un interessant conjunt d’interés, pertanyent a l’arquitectura del Moviment Modern, que es troba catalogat, ja que tres quatres parts dels seus edificis encara conserven els seus trets característics, valors arquitectònics i urbanístics originals, però que caldria preservar i restaurar de forma integral.
