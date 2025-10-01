De la reconstrucción a la transformación: el doble reto que afronta la Ribera

Foro Más que Empresas Ribera. / ED

Las empresas, entidades financieras y administraciones locales de la Ribera encaran el presente y el futuro con un doble reto: por un lado, afrontar la costosa reconstrucción del territorio, infraestructuras, viviendas y comercios afectados por la dana del pasado 29 de octubre; por otro, llevar a cabo un proceso de transformación que permita adaptarse a un mundo cuya tecnología avanza a un ritmo endiablado. Todo ello solo podrá materializarse si organismos públicos y privados estrechan lazos y se establecen mecanismos de colaboración efectivos.

Estas son algunas de las reflexiones planteadas en Foro Comarcal Más que Empresas promovido por Levante-EMV y que recorre el territorio valenciano con el impulso de los ayuntamientos, de la Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización de la Diputación de Valencia, que dirige Natàlia Enguix, Caixa Popular y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

En el foro desarrollado el miércoles en Alzira, participaron: Romina Moya, directora general de GAIN (Gestión de áreas industriales); Gemma Alós, primera teniente de alcalde y concejala de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio, Participación Ciudadana y Fiestas; Lara Guerrero, CEO de Pepina Pastel; Laura Gascón, gerente de la zona Valencia Sur de Hidraqua; Josep Llopis, director de zona de Caixa Popular y Raúl Tudela, presidente de la Associació Empresarial d’Alzira y representante de CEV València. La subdirectora de Levante-EMV Isabel Olmos ejerció de moderadora. También asistieron representantes de ayuntamientos, mancomunidades, empresas, cooperativas agrarias y sindicatos de la comarca.

Asistentes y ponentes al foro comarcal. / Perales Iborra

Alós dio la bienvenida al foro y tendió la mano al sector empresarial: «Sabemos que no es nada fácil levantar la persiana cada día, pero oportunidades como esta nos permiten descubrir las necesidades de las empresas. Alzira necesita un tejido económico fuerte y, por ello, este ayuntamiento siempre colaborará con emprendedores y empresas. Las personas siempre están en el centro de las políticas, esa ha sido la máxima del departamento de Idea, que cumple ahora treinta años convertido en uno de los servicios más importantes que se ofrecen».

El peso de la agricultura

Los ponentes coincidieron a la hora de destacar el doble reto que afronta una comarca que debe sus fortalezas a su entorno geográfico, pues propició el desarrollo de una economía agrícola tan potente que permitió su crecimiento y, a su vez, su industrialización. Al respecto, Llopis se mostró optimista a la hora de reivindicar la agricultura, un sector que atraviesa numerosas dificultades, como un empleo de futuro: «La población crece y necesita alimentos. Eso sí, el comercio debe adaptarse a las nuevas formas de compra y consumo. Para ello, se necesita inversión y es en la colaboración entre las empresas, las entidades financieras y las administraciones donde encontraremos las claves para seguir avanzando», destacó.

Gascón incidió en que el foco de la comarca y de Hidraqua «está puesto tanto en la reconstrucción como en la transformación». «Venimos de sufrir los daños tremendos de la dana. Las reparaciones de emergencia resultan importantes, pero también reponer los servicios con inteligencia y hacerlo de forma que estén preparados para este tipo de episodios», subrayó. Sobre este asunto, hizo hincapié en dos conceptos: digitalización y modernización.

Alós vio en este tipo de procesos una gran oportunidad: «Estamos en una época de cambios, que no de crisis del comercio local. No hay que ver internet como un enemigo que quita clientes, sino como un aliado. Hay que aprovechar su potencial porque ofrece la posibilidad de darte a conocer sin la necesidad de que el cliente tenga que pasar por delante del escaparate».

Gascón, por su parte, detalló todas sus posibilidades. «Llevamos muchos años de digitalización, pero debemos entenderlo como proceso que va más allá de la acumulación de datos. Nos permite crear herramientas que nos ayuden a la hora de tomar decisiones y, en consecuencia, dar soluciones a los problemas de las ciudades», comentó, para añadir a continuación: «Mucha gente se queda con la idea de que la Inteligencia Artificial es preguntarle cosas a un chat. Es también saber gestionar y analizar toda la información que está a nuestro alcance para poder destinar recursos de la forma más eficiente posible».

Reivindicación

También hubo espacio para la reivindicación. Tudela puso sobre la mesa el problema de infraestructuras que adolece Alzira, con la anhelada conexión de la ciudad con la AP-7 como bandera. Una reclamación histórica del sector industrial que sigue sin materializarse. «Tener buenas infraestructuras para estar conectado con el mundo es primordial», señaló el líder de la patronal alzireña. También recordó que episodios como el de la inundación del pasado año y como las lluvias torrenciales del lunes ponen el foco en la necesidad de «abordar obras hidráulicas que protejan a todos».

Otro de los aspectos abordados fue un dilema que, como el de las infraestructuras, es objeto de debate desde hace años: la falta de mano de obra cualificada. Tudela insistió en que Alzira y la comarcan necesitan nuevos convenios de colaboración con universidades y centros de formación. «No tenemos gente de oficios, hay empresas que, por ejemplo, buscan conductores en Sudamérica porque aquí no encuentran», afirmó. Al respecto, Guerrero indicó que es un problema extrapolable al sector repostero y a otros muchos. Además, una vez conseguido, «retener el talento es muy costoso».

Un instante de la mesa redonda celebrada en la Casa de la Cultura de Alzira. / Perales Iborra

Por su parte, Alós incidió en que aportar ciudadanos formados «es uno de los ejes que se abordan desde Idea» y que se trabaja en «ayudar a las personas a tener un oficio y adaptarlas a las necesidades de las empresas de Alzira». «Sabemos que tenemos margen de mejora y hacemos todo lo posible para trasladar las ofertas de las empresas a los interesados e intentar adaptar su formación a través de un proceso de acompañamiento, aunque es muy complicado. Pero, también debemos ser realistas y entender que la responsabilidad es compartida y que todos debemos poner de nuestra parte, pues retener el talento también depende de las empresas», añadió a continuación la concejala.

Trabas burocráticas

Para alcanzar los retos propuestos, otro de los obstáculos que centraron el debate fue el de la financiación, especialmente aquella que llega de las administraciones públicas. «Para muchas empresas, acceder a ayudas es poco menos que una odisea. Y cumplir con algunas de las normas, otra. Se aplican desde muy arriba (Europa) y no siempre se tienen en cuenta las peculiaridades de cada territorio», aseveró Tudela. Guerrero también coincidió: «Acceder a financiación es muy complejo, sobre todo para empresas pequeñas. Sin el respaldo de la administración, es normal que sean muchas las que no pasen de los cinco años de vida».

A ambas voces se sumó la de Moya, que manifestó que la administración pública «no avanza al mismo ritmo» que el resto de la sociedad. «Es cierto, la administración local va muy lenta, lo que a una persona le cuesta una semana, a un ayuntamiento le cuesta un mes. Se trabaja con plazos y requisitos muy farragosos, pero nosotros estamos igual de encorsetados que las empresas, por eso no siempre podemos dar tantas respuestas como se nos reclama», replicó Alós.

Alianzas eficaces

Si algo generó un consenso unánime fue el hecho de apostar por una mejor colaboración entre entidades financieras, empresas y administraciones públicas para alcanzar los retos que marcan el presente y el futuro de la Ribera. «Hablar de una comarca es hablar de personas. Muchas veces, la filosofía y las políticas macro no llegan hasta el último ciudadano, así que debemos abordar los problemas desde una colaboración público-privada eficiente», proclamó Moya. Un concepto que también reivindicó Gascón: «Gestionar un bien tan vital y escaso como el agua nos hace querer buscar siempre la máxima eficiencia y eso nos hace también ser conscientes de que debemos asumir nuestro papel en la sociedad».

En esa misma línea, Llopis aportó la siguiente reflexión: «Las entidades financieras siempre tienen que tener en cuenta las necesidades de la población, para ser útiles debemos escuchar las necesidades de las personas, las empresas y las administraciones públicas, por eso intentamos estar en el centro de las alianzas. Al menos, es nuestra forma de entender las cosas, como cooperativa que tiene por norma querer ayudar a transformar la sociedad y la vida de las personas».