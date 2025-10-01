Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El refugi climàtic d'Alzira atén a set persones sense llar durant l'alerta roja

L'allotjament es troba als antics vestidors de la Policia Local

Refugi climàtic d'Alzira.

Refugi climàtic d'Alzira. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

Com ja va passar el passat més de setembre, a causa de les altes temperatures, una vegada més l’Ajuntament d’Alzira s’ha organitzat per a fer front als avisos vigents a la nostra ciutat també des del punt de vista dels més vulnerables.

Dins d’esta situació, i com és habitual, des del departament de Serveis Socials s’ha activat el conveni de col·laboració amb Creu Roja, el Protocol Autonòmic d'Actuació per a les persones sense llar acordat amb la Generalitat Valenciana, que s’ha de posar en funcionament en cas d’avís roig.

Cada vegada és més habitual, tant en hivern com en estiu, els fenòmens climatològics extrems que pateixen de manera més greu les persones sense llar.

Per això, dins de les possibilitats municipals, i com ja es va informar a través dels canals de comunicació oficial i en directe a través d’Alzira Ràdio, Serveis Socials, en coordinació amb Creu Roja, va obrir al llarg de l’alerta roja del passat dilluns, allotjaments per a que les persones vulnerables ubicats als antics vestidors de la Policia Local al carrer Salineries. En cas de necessitat d’Atenció Immediata Urgent, les persones sense llar, havien de contactar amb l’assemblea de Creu Roja al telèfon que es va comunicar per a poder fer ús.

Ahir pel matí, una vegada reduïda l’alerta a taronja, es va procedir a desmuntar la instal·lació, on van pernoctat un total de set persones, que han rebut també atenció per part del departament de Serveis Socials per a encetar possibles processos de derivació i fer la intervenció social escaient en cada cas.

