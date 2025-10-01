Vaivén
Los rescates más sorprendentes: La Policía Local salva una oveja en Montroi
Levante-EMV
Alzira
La Policía Local de Montroi ha realizado esta semana un rescate muy sorprendente. Los agentes han recatado a una oveja que se encontraba en el término municipal.
Los agentes desconocen de dónde procede el animal y, por lo tanto, buscan al propietario. Desde la colonia CES de Montroi alertan al posible propietario que si conocen al animal, se pongan en contacto con la policía. "¿Que será lo próximo? Un elefante", bromean.
