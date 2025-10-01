La Ribera proyecta humedales en los ríos Verde y Magro para prevenir avenidas

La Mancomunitat de la Ribera Alta y el Consorci de la Ribera, ente que aglutina a las dos grandes mancomunidades de la comarca, busca fondos europeos para desarrollar un proyecto que plantea la renaturalización y adaptación contra avenidas de la cuencas de los ríos Verde y Magro con la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible, la creación de humedales y el fomento de la agricultura ecológica.

Ambos entes supramunicipales han presentado dos propuestas al programa europeo LIFE 2025 centradas en la lucha contra el cambio climático y la transición verde. Junto a la actuación en las cuencas de los ríos, también plantea un modelo innovador de gestión de la Serra de Corbera para la prevención de incendios forestales con la creación de una brigada compartida por los municipios que lindan con el paraje y el refuerzo del voluntariado ambiental.

Se trata de iniciativas que se alinean con los objetivos climáticos de la Unión Europea. En el caso del primer proyecto, denominado Life Aigua, estará coordinado por la Mancomunitat de la Ribera Alta e incluye acciones piloto en las cuencas del río Verde, un afluente del Xúquer que nace y muere en la Ribera, y el Magro, con medidas de renaturalización y adaptación frente a crecidas.

El Life Aigua tiene como objetivo la recuperación del río Verde como espacio natural, social y lúdico, en su trayecto por los términos de Benimodo, Massalavés Alberic y Alzira. El proyecto también contempla actuaciones en el Magro, en los municipios de Catadau, Llombai y Alfarb, así como en otros municipios del Barranc del Carraixet, en l’Horta Nord. El presupuesto supera los 2,28 millones de euros. Se trata de un proyecto a cinco años y con una financiación europea al 60 %.

El segundo proyecto apuesta por un nuevo modelo de gestión y prevención de incendios en la Serra de Corbera, en el que vienen trabajando los ayuntamientos limítrofes en los últimos años, basado en la cooperación intermunicipal. La propuesta, en este caso, la presenta el Consorci de la Ribera con la participación de los ayuntamientos de Alzira, Benifairó de la Valldigna, Corbera, Favara, Llaurí y Tavernes.

El plan prevé la creación de una brigada forestal compartida y el refuerzo del voluntariado ambiental, con actuaciones sobre más de 5.000 hectáreas de superficie forestal. El presupuesto estimado en este caso es de 1,2 millones de euros y también se busca una financiación europea del 60 %.