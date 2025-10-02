Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alzira commemora el Dia Internacional de les Persones Grans

L'envelliment poblacional és un dels canvis demogràfics més profunds de la nostra època

Óscar García

Alzira

Hui, 1 d'octubre, commemorem una data molt especial: el Dia Internacional de les Persones Grans.

L'envelliment poblacional és un dels canvis demogràfics més profunds de la nostra època: en molts països, la proporció de persones majors està creixent ràpidament. Això planteja reptes en salut, pensions, serveis socials, vivenda, atenció a la longevitat i cura, així com a reconéixer el seu rol actiu en la comunitat.

És un moment propici per a reflexionar sobre la immensa importància que tenen en la nostra societat, els i les qui han entregat la seua vida i esforç en la construcció de les nostres comunitats, de les nostres famílies i del nostre país. Tota persona, independentment de la seua edat, té dret a ser tractada amb respecte integral.

Alzira celebra el Dia de les Persones Grans.

Alzira celebra el Dia de les Persones Grans. / Levante-EMV

Les persones grans són una font inavaluable de saviesa, experiència i valors. Ells i elles han recorregut un llarg camí ple de desafiaments i assoliments, i en cada pas han deixat empremta que ens guien i ens inspiren. Són ells els qui han forjat el present que hui gaudim, els qui amb el seu esforç i dedicació han construït els fonaments sobre els quals continuem avançant com a societat.

En esta ocasió, vull destacar el compromís del nostre govern i institucions per a promoure el benestar i la dignitat de les persones grans. Sabem que en esta etapa de la vida, molts enfronten reptes importants, com la soledat, la vulnerabilitat econòmica o els problemes de salut. Per això, la nostra missió és redoblar esforços per a garantir que cada persona gran reba el respecte, l'atenció i la cura que mereix.

L'atenció integral a les persones grans no és només una qüestió de polítiques públiques, sinó també un acte de justícia i reconeixement. Cap política ni acció pot marginar o degradar a les persones majors pel només fet de la seua edat.Com a societat, tenim la responsabilitat d'assegurar que tots i totes visquen una vellea digna, activa i plena, on se'ls reconega per la seua contribució i se'ls valore en el seu lloc just.

A més, voldria fer una menció a les generacions més joves perquè facen més estrets els llaços amb les persones grans. Sovint, en un món tan accelerat i tecnològic, oblidem que l'enteniment, el respecte i el suport mutu entre generacions, escoltar les seues històries, compartir el seu temps i aprendre de la seua experiència no sols enriquix als qui ho fan, sinó que enfortix el teixit social.

És crucial promoure el respecte i la inclusió de les persones grans en totes les àrees de la vida: en les famílies, en el treball, en la cultura i en la política. La seua participació activa és clau per a crear una societat més justa, equitativa i intergeneracional.

Hui, en el Dia Internacional de les Persones Grans celebrem la vida de les persones grans, reconeixent el seu llegat i comprometent-nos a construir un entorn on se senten segurs, valorats i respectats.

Gràcies a tots i totes pel seu esforç, dedicació i per les lliçons de vida que ens regalen cada dia.

Els drets civils, polítics, socials, econòmics, culturals i els drets a la cura i la protecció han de ser garantits sense excepció. Continuem construint junts un futur on la vellea siga sinònim de benestar, orgull i dignitat.

