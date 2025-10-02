Alzira commemora el Dia Internacional de les Persones Grans
L'envelliment poblacional és un dels canvis demogràfics més profunds de la nostra època
Hui, 1 d'octubre, commemorem una data molt especial: el Dia Internacional de les Persones Grans.
L'envelliment poblacional és un dels canvis demogràfics més profunds de la nostra època: en molts països, la proporció de persones majors està creixent ràpidament. Això planteja reptes en salut, pensions, serveis socials, vivenda, atenció a la longevitat i cura, així com a reconéixer el seu rol actiu en la comunitat.
És un moment propici per a reflexionar sobre la immensa importància que tenen en la nostra societat, els i les qui han entregat la seua vida i esforç en la construcció de les nostres comunitats, de les nostres famílies i del nostre país. Tota persona, independentment de la seua edat, té dret a ser tractada amb respecte integral.
Les persones grans són una font inavaluable de saviesa, experiència i valors. Ells i elles han recorregut un llarg camí ple de desafiaments i assoliments, i en cada pas han deixat empremta que ens guien i ens inspiren. Són ells els qui han forjat el present que hui gaudim, els qui amb el seu esforç i dedicació han construït els fonaments sobre els quals continuem avançant com a societat.
En esta ocasió, vull destacar el compromís del nostre govern i institucions per a promoure el benestar i la dignitat de les persones grans. Sabem que en esta etapa de la vida, molts enfronten reptes importants, com la soledat, la vulnerabilitat econòmica o els problemes de salut. Per això, la nostra missió és redoblar esforços per a garantir que cada persona gran reba el respecte, l'atenció i la cura que mereix.
L'atenció integral a les persones grans no és només una qüestió de polítiques públiques, sinó també un acte de justícia i reconeixement. Cap política ni acció pot marginar o degradar a les persones majors pel només fet de la seua edat.Com a societat, tenim la responsabilitat d'assegurar que tots i totes visquen una vellea digna, activa i plena, on se'ls reconega per la seua contribució i se'ls valore en el seu lloc just.
A més, voldria fer una menció a les generacions més joves perquè facen més estrets els llaços amb les persones grans. Sovint, en un món tan accelerat i tecnològic, oblidem que l'enteniment, el respecte i el suport mutu entre generacions, escoltar les seues històries, compartir el seu temps i aprendre de la seua experiència no sols enriquix als qui ho fan, sinó que enfortix el teixit social.
És crucial promoure el respecte i la inclusió de les persones grans en totes les àrees de la vida: en les famílies, en el treball, en la cultura i en la política. La seua participació activa és clau per a crear una societat més justa, equitativa i intergeneracional.
Hui, en el Dia Internacional de les Persones Grans celebrem la vida de les persones grans, reconeixent el seu llegat i comprometent-nos a construir un entorn on se senten segurs, valorats i respectats.
Gràcies a tots i totes pel seu esforç, dedicació i per les lliçons de vida que ens regalen cada dia.
Els drets civils, polítics, socials, econòmics, culturals i els drets a la cura i la protecció han de ser garantits sense excepció. Continuem construint junts un futur on la vellea siga sinònim de benestar, orgull i dignitat.
