Alzira se plantea derribar el complejo deportivo de Venècia para crear un gran depósito contra inundaciones

El Ayuntamiento de Alzira ha incorporado a la Agenda de Reconstrucción tras la dana un ambicioso proyecto para acabar con las inundaciones en el barrio de Venècia, que pasa por la construcción de un inmenso tanque de tormentas en el terreno que hoy ocupa el recinto deportivo que, si prospera esta iniciativa, se trasladaría al Torrejó. La propuesta no es nueva, ya que forma parte del Plan Director del Alcantarillado y el Agua Potable que marca las actuaciones que se deben realizar en la ciudad, aprobado años atrás, aunque no había trascendido.

Una inundación en el barrio de Venècia en una imagen de archivo. / Levante-EMV

El coste de materializar la propuesta se ha estimado en torno a 16 millones de euros, ocho del derribo del actual campo de Venècia y otros ocho de la construcción del nuevo recinto, por lo que el concejal de Obras e Infraestructuras Públicas, que también gestiona el área de Deportes, señala que se trata de soluciones «de futuro» que, a corto plazo, «no son viables» dada la inversión que requieren.

No es el único tanque de tormentas que contempla este plan director del alcantarillado de Alzira. Este documento técnico también propone la construcción de una infraestructura similar en el principal pulmón verde de la ciudad, el parque de l’Alquenència, si bien en este caso el edil ha dejado claro que no se contempla ya que obligaría a eliminar todo el arbolado de esta zona verde de más de 52.000 metros cuadrados. En ambos casos se planteaba un tanque de tormentas verde, es decir, no de hormigón, que pueda ser utilizado como un espacio lúdico por los ciudadanos siempre que no haya riesgo de precipitaciones. En caso de fuertes lluvias, las escorrentías se canalizarían hacia estas parcelas excavadas en el terreno para evitar que inunden las calles.

El Ayuntamiento de Alzira ha incluido el tanque de tormentas de Venècia en la Agenda de Reconstrucción, un documento que han tenido que elaborar todos los municipios afectados para, en un primer momento, reparar los daños de la inundación del 29 de octubre y, acto seguido, plantear actuaciones que mejoren la seguridad de cara al futuro. Con todo, De la Concepción ha dejado claro que se trata de actuaciones a largo plazo si se obtiene financiación y que, antes de derribar Venècia, se deberían haber construido las nuevas instalaciones.

Tanto el barrio de Venècia como el entorno del parque de l’Alquenència son dos dos zonas del casco urbano de Alzira que se inundan con frecuencia en caso de fuertes precipitaciones.

Fuentes municipales explican que el plan director que propone la construcción de estos tanques de tormenta se elaboró antes de la construcción del canal interceptor de Les Basses, que ha mejorado la seguridad en esta zona de la ciudad y evita que las escorrentías de los barrancos entren en el núcleo urbano, pero también han cambiado otras circunstancias urbanísticas. El plan se deberá actualizar en el horizonte de un par de años ante la nueva contrata del ciclo integral del ayuntamiento que deberá licitar el ayuntamiento. n