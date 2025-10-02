Benifaió retira las placas franquistas del cementerio tras la presión memorialista

El Ayuntamiento de Benifaió ha decidido retirar las placas franquistas instaladas en el cementerio municipal, que bajo el lema "Caídos por Dios y por España" incluyen un listado con el nombre de algunas personas que murieron durante la Guerra Civil, entre los que destaca con un mayor tamaño el nombre de José Antonio Primo de Rivera.

El ejecutivo local, presidido por el PSPV con mayoría absoluta, tomó esta decisión en la última junta de gobierno. Fuentes municipales señalan que, tras realizar la consulta a la Conselleria de Justicia, esperaron dos meses para conocer la respuesta del Consell, pero, ante el silencio de la administración y las reiteradas peticiones por parte de la asociaciones de Memoria Histórica, han decidido retirarlas definitivamente. Como ya informó Levante-EMV, el ayuntamiento trasladó la problemática a la conselleria para conocer dónde debían estar situadas las placas. "Cumpliremos lo que nos diga una resolución judicial o la propia conselleria", explicaba el teniente de alcalde, Xavier Martínez, a este diario.

El consistorio ha decidido guardar las placas en un almacén municipal mientras valora el lugar en el que pueden estar situadas sin vulnerar la ley. El ayuntamiento barajaba alterar el nombre de las víctimas inscrito en las placas o retirarlas del lugar. Al final, el ejecutivo ha optado por la segunda vía.

El ayuntamiento instaló las dos placas a finales de 2024 en una de las paredes del cementerio municipal. Las piezas habían sido retiradas hace casi dos años y medio de la plaza del Progreso de la localidad con motivo de unas obras de remodelación. Posteriomente, el gobierno socialista decidió reubicarlas en el camposanto municipal para cumplir, como el propio ejecutivo informó, con las directrices de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. El mismo concejal alegaba que el consistorio estaba cumpliendo la ley al colocarlas en este lugar, ya que, como recordó a este diario, "la norma establece que el criterio general es su retirada y traslado al cementerio, retirando cualquier elemento de exaltación". No obstante, los memorialistas denunciaban que esta decisión vulneraba la legislación estatal.

Lugar en el que estaban las placas. / Levante-EMV

La nueva ubicación generó un gran malestar entre los miembros de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo, que solicitaron en varias ocasiones su retirada. De hecho, el presidente del Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica en la Comunitat Valenciana, Matías Alonso, denunciaba que se trataba de "una iniciativa muy desafortunada". Las asociaciones reclamaban al consistorio que se replanteara la decisión y volviera a cambiar la ubicación de las placas. El propio Alonso abogaba por el diálogo con el consistorio para explicarles el malestar que había generado esta decisión.

Desde que se anunció la retirada de este monumento «a los caídos», el gobierno de Benifaió se ha enfrentado a numerosas críticas. De hecho, la asociación Abogados Cristianos denunció al consistorio por la demolición de este monumento, ya que alegaba que la retirada del monumento, y especialmente la cruz franquista, «constituye un ataque directo a la libertad».Sin embargo, el juez desestimó «íntegramente» este recurso, ya que «la retirada del monumento se enmarca en la Ley de Memoria Democrática y la ley de Memoria Histórica».