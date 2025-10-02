Vaivén
El cartel del 9 d’Octubre de Cullera conquista las redes sociales
Los usuarios resaltan el homenaje que el consistorio realiza a la sociedad valenciana tras las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre
Levante-EMV
El cartel del 9 d'Octubre presentado ayer por el Ayuntamiento de Cullera se ha ganado el corazón de decenas de usuarios de Twitter. A diferencia del malestar que ha generado en esta red social la campaña de la Generalitat Valenciana, bajo el lema 'Vixca, Vixca, Vixca' -un vocablo fuera hoy del valenciano normativo-, la imagen presentada por el consistorio cullerense ha sido compartida por una gran cantidad de tuiteros.
"Enhorabuena al alcalde por el cartel", "mil veces mejor el cartel de Cullera que el de la Generalitat" o "el de Cullera sí es un gran cartel del 9 d'Octubre" son algunos de los comentarios que han empezado a circular por las redes sociales desde que el consistorio mostró ayer la imagen de este año.
Bajo el lema "En Peu", el cartel, cargado de identidad cultural y emocional para los valencianos, representa las piernas de dos personas una junto a la otra: una con las alpargatas tradicionales valencianas y la otra con botas utilizadas durante los días posteriores al trágico 29 de octubre.
