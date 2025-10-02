El Consell destina medio millón de euros a la construcción de una nueva pista de atletismo en Carcaixent

El área de Presidencia de la Generalitat ha concedido una subvención directa de quinientos mil euros al Ayuntamiento de Carcaixent para reformar la pista de atletismo. Está previsto que la nueva instalación deportiva se encuentre operativa el próximo año.

El consistorio presentó al Consell un informe sobre la ejecución de las obras necesarias para ejecutar una nueva pista de atletismo sobre la ya existente en el polideportivo municipal que el gobierno autonómico ha decidido financiar.

El propio informe reconoce que la instalación deportiva "precisa su remodelación y actualización para adaptarla a la normativa actual y mejora del firme". Asimismo, el ayuntamiento defendía la necesidad de intervenir en una pista "completamente obsoleta dada su antigüedad" (1974) y que existía una necesidad en la ciudad, ya que son numerosas las iniciativas que se promueven a nivel municipal y, además, "existe un tejido deportivo mediante diferentes clubes deportivos que se podrían beneficiar de su uso".

El Consell otorga la subvención al consistorio al entender que existen "razones de interés público" y lo hará en dos entregas, una primera este año, de 165.000 euros, y una segunda el próximo, de 335.000 para completar el medio millón de euros.