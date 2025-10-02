La cooperativa de El Perelló calcula que el temporal inundó 120.000 m2 de cultivo
Los técnicos alertan de graves pérdidas tras detectar ya casos de asfixia radicular: "Dificultará el cumplimiento de los compromisos con clientes y retrasará la campaña"
La cooperativa de El Perelló, Unipro, ha concluido el balance inicial de los daños registrados en el cultivo por el temporal de lluvias del pasado lunes, que dejó acumulados de hasta 220 litros por metro cuadrado en la entidad local menor. Según los técnicos, alrededor de 120.000 metros cuadrados quedaron anegados y las pérdidas económicas serán cuantiosas.
Se estima que, debido a su planificación de cultivos, alrededor del 90% de la superficie agrícola estaban activas, principalmente, por las hortalizas orientales. Los técnicos ya han detectado casos de asfixia radicular "en numerosos cultivos" por la acumulación de agua. "Las parcelas que se encontraban en fase de recolección no pueden ser trabajadas: el terreno está totalmente impracticable y la maquinaria agrícola no puede acceder sin hundirse. Además, las nuevas siembras, clave para la continuidad del programa de producción, también han quedado paralizadas, lo que dificultará el cumplimiento de los compromisos con clientes y retrasará la campaña", detallan.
Asimismo, subrayan que debido a las lluvias se deberá recuperar la fertilidad del terreno, "lo que supone un sobrecoste económico considerable, unido a la pérdida productiva por los retrasos en la preparación del terreno".
Con todo, los técnicos aseguran que todavía no se puede conocer el alcance total de los daños en esta campaña.
Para conocer el alcance de los daños, el conseller Vicente Martínez Mus y el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, visitaron El Perelló.
- El Mareny de Barraquetes sufre un reventón térmico con rachas de hasta 113 km/h
- El temporal inunda calles de Cullera y Sueca
- Un inversor compra a la Sareb los salones La Masía de Alzira para crear locales comerciales y oficinas
- Un concejal del gobierno local denuncia que 'las motas del Magro condenan a Alzira a una inundación segura»
- La tromba de agua obliga a cortar diez calles y media docena de carreteras y caminos en Alzira
- El Velázquez reabre en Alzira, aunque cambia de nombre
- La Ribera se blinda ante la alerta roja por lluvias: suspensión de clases o la retirada de coches junto al río
- Una tromba de hasta 92 litros en una hora anega calles de Sueca, Cullera, Alzira y Algemesí