La cooperativa de El Perelló calcula que el temporal inundó 120.000 m2 de cultivo

La cooperativa de El Perelló, Unipro, ha concluido el balance inicial de los daños registrados en el cultivo por el temporal de lluvias del pasado lunes, que dejó acumulados de hasta 220 litros por metro cuadrado en la entidad local menor. Según los técnicos, alrededor de 120.000 metros cuadrados quedaron anegados y las pérdidas económicas serán cuantiosas.

Se estima que, debido a su planificación de cultivos, alrededor del 90% de la superficie agrícola estaban activas, principalmente, por las hortalizas orientales. Los técnicos ya han detectado casos de asfixia radicular "en numerosos cultivos" por la acumulación de agua. "Las parcelas que se encontraban en fase de recolección no pueden ser trabajadas: el terreno está totalmente impracticable y la maquinaria agrícola no puede acceder sin hundirse. Además, las nuevas siembras, clave para la continuidad del programa de producción, también han quedado paralizadas, lo que dificultará el cumplimiento de los compromisos con clientes y retrasará la campaña", detallan.

Asimismo, subrayan que debido a las lluvias se deberá recuperar la fertilidad del terreno, "lo que supone un sobrecoste económico considerable, unido a la pérdida productiva por los retrasos en la preparación del terreno".

Con todo, los técnicos aseguran que todavía no se puede conocer el alcance total de los daños en esta campaña.

Para conocer el alcance de los daños, el conseller Vicente Martínez Mus y el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, visitaron El Perelló.