Cullera alerta de que rechazar el Manhattan costaría 150 millones y penas de prisiónllera

"No cumplir la sentencia tendría unas consecuencias económicas para el Ayuntamiento de Cullera. El pueblo podría verse hipotecado de por vida. Nos quedaríamos sin recursos y sin infraestructuras". Con estas palabras respondía la concejala de Intervención Administrativa de Cullera, Débora Marí, a la edil de Compromís, Estefanía Català, tras solicitar al consistorio que "declarara caducado" el PAI Bega-Port, conocido popularmente como el Manhattan de Cullera, durante la celebración del último pleno. El debate surgió tras la presentación de una moción por parte del edil de Vox, Gonzalo Muñoz, en la que pedía "un pacto de ciudad y una alianza institucional para hacer realidad el PAI Bega-Port".

Marí reivindicó que "para este ayuntamiento es una prioridad el cumplimiento de todas las sentencias que entran" y recordó a Català que "la ejecución del proyecto no depende del alcalde ni de su equipo de gobierno". "Estamos en un momento de cumplimiento estricto de la ley", recalcó la responsable de Intervención Administrativa, que exigía a Català "responsabilidad porque es muy fácil hacer política alrededor del Manhattan". Cabe recordar que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana asignaba al Ayuntamiento de Cullera la condición de agente urbanizador de este PAI.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, también le recriminó a Català su oposición, ya que "su partido lo aprobó". "Su partido es responsable del Manhattan. El mío lo votó en contra junto a la Alternativa Progresista de Cullera-EU", insisitó el primer edil, que añadió que el ayuntamiento "va a desarrollar un proyecto que, en la medida de lo posible, vamos a intentar adaptar para que sea sostenible".

El consistorio, como explicaron desde el equipo de gobierno, avanza en el proceso de urbanización de este sector que albergará, entre otras infraestructuras, un puerto deportivo, un aparcamiento subterráneo, cuatro hoteles y 35 torres de más de 25 alturas junto a la desembocadura del Xúquer, con un total de 4.883 viviendas. De ellas, 1.171 serán protegidas. Mayor recalca que el ayuntamiento debe asumir la gestión directa "por sentencia". En caso contrario, como indica el primer edil, "podría comportar sanciones de mínimo 150 millones de euros y penas de prisión". "Hay que ser responsables en política", insistió.

Nueva adaptación

El ayuntamiento aprobó en el pleno extraordinario del pasado mes de febrero la adaptación del proyecto a los nuevos parámetros urbanísticos que contemplan criterios de sostenibilidad. Los cambios del sector, que ocupa una superficie de 610.340 metros cuadrados en el terreno en el que se celebran los festivales Zevra y Medusa, rebajaban el coste de los cien millones de euros a cerca de 93.

El proyecto avanza lentamente en fase administrativa. De hecho, la Conselleria de Medio Ambiente dio en agosto un ultimátum de dos meses al ayuntamiento para entregar la documentación que justifique las obras de urbanización. El consistorio, por su parte, reiteraba la voluntad de ejecutar los trámites para relanzar el Manhattan. La dificultad de encontrar a los propietarios, que deben decidir si costean la urbanización en terrenos o con dinero, es uno de los obstáculos a los que debe hacer frente el consistorio. El propio alcalde ya auguraba hace unos meses que la mayoría de ellos pagarían en terrenos. "Si pagan en terrenos, el ayuntamiento tendrá que subastarlos o venderlos por si alguien los quiere comprar". añadió.

"Cullera no tiene otro crecimiento como población que no sea el sector Bega-Port" Jordi Mayor — Alcalde de Cullera

A pesar de las críticas, Marí señala que el ayuntamiento "da los pasos que marcan los técnicos". "Vamos a hacer lo que nos digan los técnicos y todo el personal habilitado", insiste.

"El futuro de Cullera"

El megaproyecto, que contempla más de 4.800 viviendas, podría ampliar el número de habitantes en la ciudad. Cerca de 12.200 personas podrían residir en este espacio junto a la desembocadura del Xúquer, si se aplican los datos del Instituto Nacional de Estadística, que contempla una media de 2,5 personas por habitante. "Aquí está el futuro de Cullera y tenemos que tener la capacidad porque la población aumenta", insiste el primer edil.

Mayor recuerda que "Cullera no tiene otro crecimiento como población que no sea el sector Bega-Port".