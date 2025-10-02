Las familias del colegio afectado por el temporal en Sueca se manifiestan por segundo día a las puertas del centro

Las familias del CEIP Cervantes de Sueca han vuelto a manifestarse por segundo día consecutivo a las puertas del colegio para denunciar las deficiencias que sufre el edificio y que se han agravado tras la caída de parte del falso techo durante las fuertes lluvias del lunes.

Padres, madres y alumnos han vuelto a reivindicar la necesidad de "un colegio seguro" con cascos y cazuelas. Durante la protesta, la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del CEIP Cervantes ha denunciado la falta de actuaciones por parte de la Conselleria de Educación. "No aceptaremos más excusas ni retrasos mientras nuestro colegio siga en peligro", insisten. La comunidad educativa señala que las protestas seguirán mientras no haya una solución.

El temporal, como ya informó este diario, provocó el desprendimiento del falso techo de una aula situada en la primera planta del edificio. Tras una revisión exhaustiva, el Ayuntamiento de Sueca y la Conselleria de Educación decidieron clausurar este espacio, por lo que el centro ha tenido que reubicar a cerca de cien alumnos de varias clases en otros espacios del centro y en otro edificio municipal. Además, también tendrán que trasladar el servicio de cocina y comedor.

Desprendimiento de parte del falso techo de una aula en el CEIP Cervantes de Sueca. / Levante-EMV

Se trata del segundo desprendimiento en los últimos años. La comunidad educativa recuerda que ya cayó un parte del techo hace unos años, que afortunadamente no ocasionó daños personales. La situación se ha vuelto a repetir tras la tromba de agua.

Ante las deficiencias estructurales del edificio, los diputados Gerard Fullana (Compromís) y Benjamín Mompó (PSPV) han decidido alzar la voz ante el Consell para reclamar actuaciones urgentes. El diputado socialista y vecino de la capital de la Ribera Baixa, Benjamín Mompó, trasladó la protesta al conseller de Educación, José Antonio Rovira, entregándole simbólicamente la pancarta que utilizaron las familias para exigir mejoras urgentes.

Mompó, que también estuvo presente en la manifestación celebrada el miércoles a las puertas del colegio, y después de reunirse con la directora del centro, denunció que las deficiencias del CEIP Cervantes «ponen en riesgo tanto la seguridad de los niños y niñas como la de los docentes» y reclamó una respuesta inmediata de la conselleria.

El diputado socialista fue tajante al reclamar actuaciones inmediatas: «Es necesario, imprescindible y prioritario poder realizar las mejoras pertinentes para garantizar la seguridad de los usuarios de todas las instalaciones públicas y, en especial, en este caso, de las dependientes de Educación. No podemos permitir que los niños y niñas de Sueca estudien en condiciones que ponen en riesgo su integridad», señaló desde la tribuna.

En palabras de Mompó, «los niños de Sueca merecen estudiar en centros dignos y seguros, y no en instalaciones que se caen a trozos».