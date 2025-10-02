Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las familias del colegio afectado por el temporal en Sueca se manifiestan por segundo día a las puertas del centro

Los diputados Gerard Fullana y Benjamín Mompó trasladan la denuncia al Consell

Segunda jornada de protestas ante el CEIP Cervantes de Sueca.

Segunda jornada de protestas ante el CEIP Cervantes de Sueca. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Joan Gimeno

Alzira

Las familias del CEIP Cervantes de Sueca han vuelto a manifestarse por segundo día consecutivo a las puertas del colegio para denunciar las deficiencias que sufre el edificio y que se han agravado tras la caída de parte del falso techo durante las fuertes lluvias del lunes.

Padres, madres y alumnos han vuelto a reivindicar la necesidad de "un colegio seguro" con cascos y cazuelas. Durante la protesta, la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del CEIP Cervantes ha denunciado la falta de actuaciones por parte de la Conselleria de Educación. "No aceptaremos más excusas ni retrasos mientras nuestro colegio siga en peligro", insisten. La comunidad educativa señala que las protestas seguirán mientras no haya una solución.

El temporal, como ya informó este diario, provocó el desprendimiento del falso techo de una aula situada en la primera planta del edificio. Tras una revisión exhaustiva, el Ayuntamiento de Sueca y la Conselleria de Educación decidieron clausurar este espacio, por lo que el centro ha tenido que reubicar a cerca de cien alumnos de varias clases en otros espacios del centro y en otro edificio municipal. Además, también tendrán que trasladar el servicio de cocina y comedor.

Desprendimiento de parte del falso techo de una aula en el CEIP Cervantes de Sueca.

Desprendimiento de parte del falso techo de una aula en el CEIP Cervantes de Sueca. / Levante-EMV

Se trata del segundo desprendimiento en los últimos años. La comunidad educativa recuerda que ya cayó un parte del techo hace unos años, que afortunadamente no ocasionó daños personales. La situación se ha vuelto a repetir tras la tromba de agua.

Ante las deficiencias estructurales del edificio, los diputados Gerard Fullana (Compromís) y Benjamín Mompó (PSPV) han decidido alzar la voz ante el Consell para reclamar actuaciones urgentes. El diputado socialista y vecino de la capital de la Ribera Baixa, Benjamín Mompó, trasladó la protesta al conseller de Educación, José Antonio Rovira, entregándole simbólicamente la pancarta que utilizaron las familias para exigir mejoras urgentes.

Mompó, que también estuvo presente en la manifestación celebrada el miércoles a las puertas del colegio, y después de reunirse con la directora del centro, denunció que las deficiencias del CEIP Cervantes «ponen en riesgo tanto la seguridad de los niños y niñas como la de los docentes» y reclamó una respuesta inmediata de la conselleria.

El diputado socialista fue tajante al reclamar actuaciones inmediatas: «Es necesario, imprescindible y prioritario poder realizar las mejoras pertinentes para garantizar la seguridad de los usuarios de todas las instalaciones públicas y, en especial, en este caso, de las dependientes de Educación. No podemos permitir que los niños y niñas de Sueca estudien en condiciones que ponen en riesgo su integridad», señaló desde la tribuna.

Noticias relacionadas y más

En palabras de Mompó, «los niños de Sueca merecen estudiar en centros dignos y seguros, y no en instalaciones que se caen a trozos».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Mareny de Barraquetes sufre un reventón térmico con rachas de hasta 113 km/h
  2. El temporal inunda calles de Cullera y Sueca
  3. Un inversor compra a la Sareb los salones La Masía de Alzira para crear locales comerciales y oficinas
  4. Un concejal del gobierno local denuncia que 'las motas del Magro condenan a Alzira a una inundación segura»
  5. La tromba de agua obliga a cortar diez calles y media docena de carreteras y caminos en Alzira
  6. El Velázquez reabre en Alzira, aunque cambia de nombre
  7. La Ribera se blinda ante la alerta roja por lluvias: suspensión de clases o la retirada de coches junto al río
  8. Una tromba de hasta 92 litros en una hora anega calles de Sueca, Cullera, Alzira y Algemesí

Les famílies del col·legi afectat pel temporal a Sueca es manifesten per segon dia a les portes del centre

Les famílies del col·legi afectat pel temporal a Sueca es manifesten per segon dia a les portes del centre

Un seminario aborda en Alfarb las políticas municipales frente a los riesgos climatológicos

Un seminario aborda en Alfarb las políticas municipales frente a los riesgos climatológicos

Las familias del colegio afectado por el temporal en Sueca se manifiestan por segundo día a las puertas del centro

Las familias del colegio afectado por el temporal en Sueca se manifiestan por segundo día a las puertas del centro

El Consell destina medio millón de euros a la construcción de una nueva pista de atletismo en Carcaixent

El Consell destina medio millón de euros a la construcción de una nueva pista de atletismo en Carcaixent

La cooperativa de El Perelló calcula que el temporal inundó 120.000 m2 de cultivo

La cooperativa de El Perelló calcula que el temporal inundó 120.000 m2 de cultivo

Alzira commemora el Dia Internacional de les Persones Grans

Alzira commemora el Dia Internacional de les Persones Grans

Cullera alerta de que rechazar el Manhattan costaría 150 millones y penas de prisión

Cullera alerta de que rechazar el Manhattan costaría 150 millones y penas de prisión

Alzira proyecta dar más permeabilidad a su principal pulmón verde para paliar inundaciones

Alzira proyecta dar más permeabilidad a su principal pulmón verde para paliar inundaciones
Tracking Pixel Contents