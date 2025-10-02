Controlado el incendio forestal de Alberic

El incendio forestal declarado esta tarde en la montaña de Los Rosales de Alberic ya se ha podido controlar, según ha informado los bomberos alrededor de las 17,45 horas. Los medios áreos ya se han retirado.

El Centro de Emergencias había movilizado a tres medios aéreos para tratar de sofocar un incendio forestal declarado en Los Rosales de Alberic, que ha sido detectado desde el observatorio de El Palmeral poco antes de las cinco de la tarde.

En un primer momento se han movilizado dos brigadas forestales de la Generalitat, dos autobombas, una dotación del Consorcio Provincial de València, un agente medioambiental, así como una patrulla de la Policía Local de Alberic, si bien minutos después se han sumado dos medios aéreos, no de ellos con una unidad helitransportada, y poco después un nuevo medio aéreo y tres brigadas forestales de la diputación, que trabajan en la extinción. El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, ha explicado que la rápida intervención de los medios aéreos ha permitido controlar este pequeño incendio.