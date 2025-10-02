El reconocimiento por el trabajo en la dana preside la fiesta de la Policía Nacional en Algemesí

El recuerdo de la dana y sus consecuencias en Algemesí ha presidido esta mañana la conmemoración de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, una celebración en la que la Comisaría de Alzira-Algemesí ha querido reconocer la colaboración de instituciones, entidades y particulares en aquellos días aciagos. “Siempre recordaré el día que llegué al ayuntamiento para la primera reunión de coordinación. Los vecinos ya estaban limpiando las calles y solo se oía el ruido de los cepillos y el agua que caía a las alcantarillas”, ha comentado el comisario jefe, Carlos García Alzás, mientras destacaba que el trabajo conjunto de los ciudadanos y administraciones “ha cambiado el color marrón del lodo por el que Algemesí ha tenido siempre”.

La autoridades, en la mesa que ha presidido el acto celebrado en Algemesí. / Pascual Fandos

La comisaría ha entregado una distinción especial a la Policía Local de Algemesí para reconocer su colaboración en estos momentos, al instituto de Secundaria Bernat Guinovart y al colegio público Ribalta que acogieron a los alumnos de la escuela de policía de Ávila que se desplazaron para ayudar en los trabajos de limpieza y a dos ciudadanos que guiaron a los agentes que no conocían la ciudad para agilizar su trabajo o abrieron sus casas para ofrecer café o algo de comida por las noches a los polícias que trabajaban en la calle.

El acto ha contado con la participación del Comisario Jefe Provincial, Carlos Holgado; los alcaldes de Algemesí y la Barraca d’Aigües Vives, José Javier Sanchis y Gilles Denans -la alcaldesa en funciones de Alzira, Gemma Alós, se encontraba en la primera fila ya que el protocolo de la policía no contempla que pudiera estar en la presidencia si no es el titular -, el presidente del tribunal de instancia de Alzira, David Cabrera, y la fiscal jefe del destacamento de Alzira, Isabel Company. Mandos de la Guardia Civil como el Comandante Jefe de Sueca, Ángel Suárez, y representantes de todo tipo de entidades de la sociedad civil han llenado la sala.

Agentes y representantes de entidades condecoaradas, con las autoridades, al finalizar el acto. / Pascual Fandos

El acto ha comenzado como la proyección de un video con imágenes de algunos servicios realizados por los agentes contra el tráfico de drogas y, en particular, tras las inundaciones provocadas por el desbordamiento del Magro. Posteriormente se ha procedido a la entrega de distinciones, con un reconocimiento público a dos unidades de la comisaría, el grupo 4 de atención ciudadana y la Udyco, y varios subinspectores y agentes por su trayectoria en el cuerpo.

Autoridades y público asistente. / Pascual Fandos

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, tras el acto, ha destacado que el reconocimiento a las fuerzas de seguridad tiene este año un valor añadido por el trabajo que desempeñaron en las inundaciones. “Se ha de poner en valor que esos agentes que iban de uniforme tenían mujeres y maridos en casa, tenían hijos sin a lo mejor saber en qué situación se encontraban, tenían padres y madres que se podían encontrar en peligro y ellos estaban en la calle, rescatando personas, haciendo su trabajo lo mejor que podían sin vehículos policiales, sin emisoras, sin contacto con el centro de emergencias...”, ha señalado Sanchis, mientras recordaba quen el peor momento de la inundación en Algemesí se consiguió evacuar a cien personas con una pala excavadora a la cooperativa, en una intervención coordinada por un agente de la Policía Local. “Hay que destacar que los servicios públicos son importantes y que los servidores públicos y, en este caso, los cuerpos de seguridad, son prioritarios. Hay que acabar con ese estigma de que la policía solo pone multas. La policía es mucho más, es prevención, es cuidar a las personas, defender al indefenso, mantener el orden público, garnatizar la convivencia…. Cuando se les necesita siempre están ahí y cuando hay un peligro, mientras nosotros corremos en contra del peligro, ellos corren hacia él”, incidió Sanchis.