La Ribera se moviliza para pedir la liberación de la flotilla de ayuda a Gaza

Alrededor de un centenar de personas se ha concentrado este jueves en la plaza Mayor de Alzira -una protesta que se ha repetido en otros municipios de la Ribera como Algemesí, Cullera, Sueca, Carcaixent o Manuel – para reclamar la liberación de los voluntarios de la flotilla que navegaba rumbo a Gaza, reclamar el embargo de armas y la ruptura de relaciones con Israel y exigir que finalice la masacre que está sufriendo el pueblo palestino.

Concentración celebrada el miércoles en l'Alcúdia. / Levante-EMV

Ayer miércoles, en l’Alcúdia, cerca de 200 personas participaron en una concentración de apoyo al pueblo palestino y a la Flotilla Global Sumud, organizada por la asociación “Ciutadans i ciutadanes de l’Alcúdia contra les guerres” y celebrada en la Plaça Tirant lo Blanc, mientras que un centenar asistieron a la proyección del documental “No other land”.