Un seminario aborda en Alfarb las políticas municipales frente a los riesgos climatológicos

Alfarb acogerá, el lunes 6 de octubre, el seminario "Política local davant dels riscos climàtics: propostes des de l'agroecologia", que reunirá a responsables municipales y expertos de varios ámbitos.

La jornada, que tendrá lugar en el audotirio entre las nueve de la mañana y la siete de la tarde, contará con diversas mesas redondas divididas en cuatro bloques: Condiciones del suelo y prácticas para la resiliencia ante eventos extremos, una mirada agroecológica; Atravesar el urbanismo con la agroecología ante los eventos extremos. Coherencia de políticas y coordinación interinstitucional; El sector agroecològic davant les emergències. Aprenentatges i reptes de futur; La sociedad civil articulada ante las emergencias.

Intervendrán representantes de la Xarxa de Municipis per l'Agroecologia, de colectivos como Fundació Assut, Sustraiak, CIEF-CV y Mans al Terra, o universidades como la Universidad de Granada, la Universitat Politècnica de València o la Universidad Politécnica de Madrid, entre otros.

"Las políticas municipales con una perspectiva agroecológica ofrecen respuestas concretas para cuidar el territorio y potenciar la resiliencia ante la emergencia climática. Este seminario nos permite compartir aprendizajes y consolidar alianzas entre instituciones y ciudadanía", ha destacado el alcalde, Vicent Alfonso, que también intervendrá en la jornada.