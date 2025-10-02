Septiembre reactiva el empleo en la Ribera y reduce el paro un 1,7%

El mes de septiembre deparó a la Ribera un descenso del nivel del paro tras un verano marcado por la destrucción de empleo. Según los datos publicados por el servicio valenciano Labora, 15.855 personas buscaban activamente un puesto de trabajo en la comarca frente a las 16.127 registradas en el cierre de agosto.

Esto supone que, entre agosto y septiembre, la desocupación ha caído un 1,7%. El mes de la "vuelta al cole" también ha sido el de la creación de puestos de trabajo. Aunque el turismo tiene en la Ribera una gran campaña estival, es la temporada agrícola la que marca los grandes movimientos del mercado laboral.

El dato de septiembre representa, además de la reactivación del empleo en la comarca, la consolidación de una tendencia que se remonta a antes, incluso, de la pandemia: el descenso año a año del paro. El mismo mes de 2024 se cerró con 16.656 desocupados, lo que supone una caída anual del 4,8%.

Un análisis por sectores económicos muestra que, durante el mes de septiembre, la reducción del desempleo fue generalizada. A nivel porcentual, la más significativa se dio en la agricultura, donde el descenso fue del 4,6%. En el caso de la industria, la caída fue del 3,1%; mientras que en la construcción, del 2,9. Por su parte, se redujo un 1,6% en el sector servicios.

Brechas de edad y género

La estadística comarcal muestra, igualmente, un desequilibrio importante en el número de parados según su edad. Más de la mitad de los demandantes de empleo (el 54%) tiene 45 años o más, lo que muestra las dificultades de encontrar trabajo a partir de cierta edad.

Mayor es la diferencia si se realiza la comparativa entre hombres y mujeres. De las casi 16.000 personas que se encontraban en situación de desempleo en la comarca al cierre de septiembre, aproximadamente diez mil eran mujeres. Es decir, el 62,7% del total.