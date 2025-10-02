Los técnicos alertan de que el colegio de Sueca que sufrió desprendimientos no es seguro

Los técnicos del Ayuntamiento de Sueca han alertado que el colegio público Cervantes, que espera desde hace dos años una reforma integral y que el lunes sufrió desprendimientos como consecuencia de las fuertes lluvias que han obligado a clausurar la primera planta, no reúne las condiciones mínimas de seguridad para su uso docente. El gobierno municipal ha reclamado a la Conselleria de Educación la instalación de aulas prefabricadas para todos los alumnos del centro, tanto los que asisten a clase en la planta baja como los del primer paso, “para garantizar la seguridad de todos los niños”.

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha remitido una carta al conseller de Educación, José Antonio Rovira, en la que señala la gravedad de la situación y le comunica que en la tarde de este jueves se había convocado una asamblea de padres y madres con el objetivo de fijar un calendario de movilizaciones ya que las familias de los alumnos están “muy asustadas y nerviosas”.

Saéz recuerda al conseller que diferentes zonas del colegio Cervantes han caído como consecuencia de las lluvias torrenciales del lunes y que este centro “casi centenario” ya presentaba signos de deterioro que se han ido comunicado “en reiteradas ocasiones” al área de infraestucturas de la conselleria desde noviembre de 2022, especialmente por el estado de los falsos techos, la retirada de elementos inestables de la fachada, así como sistemas de canales de recogida de aguas y bajantes.

"No es apto"

El alcalde incorpora a su misiva un informe del arquitecto municipal que enumera por un lado la cronografía de las actuaciones realizadas para la rehabilitación de este colegio y que, como conclusión, señala que “no se pueden garantizar las condiciones de seguridad de los niños, maestros y del resto de trabajadores” por lo que califica el inmueble de “no apto para seguir presentado el servicio como colegio”. “En el mismo sentido ha informado el técnico de servicios en su informe”, agrega Julián Sáez.

El munícipe recuerda las protestas que en los últimos dos días han protagonizado los padres y alumnos a la hora de entrar al centro y señala que al finalizar la misma “la mayoría de los padres se llevaron a sus hijos a casa por temor a dejarlos en estas condiciones en el colegio”.

Julián Saéz expone que el gobierno municipal se ha reunido con las familias para mostrarles su apoyo y comunicar que se va a proceder a acondicionar el aulario de la ludoteca para coger temporalmente al alumnado que asistía a clase en el primer piso del centro.

El ayuntamiento reclama al conseller “que decrete la emergencia para que se pueda actuar inmediatamente en la rehabilitación integral del techo y que se procede a acondicionar el resto de zonas del edificio que necesitan una adecuación”. Mientras eso sucede, reclama que se instalen con urgencia aulas prefabricadas para todos los alumnos. “Se ha detener en cuenta que los niños estarán en edificios que no están concebidos para dar clase y que no cuentan con patio al aire libre ni otras condiciones propias de un colegio. Se trata de una situación de necesidad que requiere de medidas excepcionales y rápidas”, incide.