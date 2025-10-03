Alzira aboga por 'paisajes resistentes' al fuego al multiplicarse el riesgo de incendios

El Ayuntamiento de Alzira se ha adherido a la Declaración sobre la gestión de los grandes incendios forestales en España promovida por la Fundación Pau Costa y, con ello, busca avanzar en la transformación del paisaje para convertirlo en más resistente al fuego. Los expertos tienen claro que la situación de riesgo es ahora «mayor que nunca», mientras que las administraciones reclaman una mayor financiación europea para hacer frente a la emergencia climática.

Al respecto, el alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, destacó en el acto de presentación del manifiesto que tanto los incendios que el pasado verano arrasaron buena parte de España como las recientes lluvias propiciadas por la llegada de un exhuracán caribeño o la dana de hace menos de un año ponen de manifiesto que las poblaciones son cada vez «más vulnerables» ante los fenómenos climáticos adversos. «Las administraciones debemos actuar de forma coordinada y aprovechar que proteger los pueblos y los ecosistemas es algo que genera consenso incluso entre quienes piensan diferente. Nos va la piel ello», agregó.

La declaración en cuestión, según detalló uno de sus propulsores, el ingeniero forestal de Carcaixent Ferran Dalmau, nace, precisamente, de esa voluntad. «La única forma de prepararnos para los incendios que nos vienen es trabajar conjuntamente y esto es ahora más necesario que nunca», afirmó. Asimismo, resaltó que problemas tan complejos no pueden abordarse con «respuestas simples o simplistas». El acuerdo que hizo suyo el ayuntamiento, y que instó a otras administraciones locales, provinciales y autonómicas para que también lo asumieran, aboga por la creación de paisajes «vivos, diversos, resistentes y resilientes a los grandes incendios forestales».

Domínguez destacó los avances realizados en Alzira en esta materia: «Somos el primer municipio, o uno de los primeros, en ejecutar de forma subsidiaria las fajas perimetrales de autoprotección de las urbanizaciones del Racó y el Respirall. Somos responsables de que se cumpla la ley. También estamos adecuando las pistas forestales para facilitar las actuaciones de los bomberos. Pero, reducir el riesgo de incendios depende de la colaboración de todas las administraciones. En nuestro caso, tenemos montaña pública de la Generalitat y nuestra, como los dos parajes, y también montaña privada. La planificación debe ser integral, no podemos actuar a mosaicos. Además, hacen falta líneas de financiación que permitan ejecutar actuaciones y mantenerlas», expresó el alcalde.

Por su parte, el diputado del área de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Forestales y Desarrollo Rural, Avelino Mascarell, destacó las ayudas que ofrece la corporación provincial en esta materia, aunque también compartió la reivindicación de Domínguez. Asimismo, ensalzó la creación del consorcio de la Serra de Corbera que busca mejorar su gestión y protección: «Entendemos que se puede extender por el resto de la provincia. Una brigada de bomberos no se para a ver en qué término está el fuego, simplemente actúa para frenar su avance y extinguirlo».