El Alzira FS busca estrenar el casillero contra el colider Cartagena
Braulio Correal destaca que el Family Cash viaja con la ilusión de puntuar, aunque reconoce que el partido será "complicado"
David Chordà
En tan solo siete días el Family Cash Alzira FS va a enfrentarse a los dos colíderes de la Primera División. Tras el buen partido realizado contra el FC Barcelona, este sábado a las 20 horas jugará en el Palacio de los Deportes de Cartagena contra el Jimbee. El conjunto melonero ha ganado una Supercopa, las dos últimas ligas y el año pasado llegó a semifinales de la Champions.
“Han tenido paciencia durante cinco años para confiar en el proyecto de Duda”, comenta Braulio Correal. El técnico brasileño cuenta con los dos alas de la Selección Española -Cortés y Mellado-, así como con Gon Castejón y Motta, de la selección italiana. “Delante tienen al mejor pívot de la temporada pasada, Pablo Ramírez, a Waltinho y Ossama”, describe el entrenador alzireño.
Después de fichar a Renato del Jaén y que se haya lesionado para cuatro meses, los departamentales han pagado a Xota la cláusula de 40.000 € para hacerse con el cierre Juninho. “Aunque sea complicado, vamos con la ilusión de sacar puntos. Lo que no hemos de facilitar son algunas acciones que nos causaron goles el sábado”.
El equipo estará acompañado por aficionados que se desplazarán en vehículos particulares después de que no se haya completado el autobús organizado por la peña Alzira FS.
Aniversario especial
El club tuvo un detalle el lunes con su abonada más longeva. Milagros cumplía 80 años y recibió la visita en su casa de Yunii, Ibarra, Cola, Darrieer y Braulio Correal. "Milagrín" es una veterana aficionada que a su edad ha hecho desplazamientos a Zaragoza o a Murcia.
