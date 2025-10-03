El Alzira Tenis Taula arranca la liga con derrota en Olot (4-2)

El Hortitec Alzira Tenis Taula no pudo arrancar la liga con victoria y perdió 4-2 en Olot. El conjunto gerundense presentó a su mejor equipo para lograr los dos primeros puntos. El partido empezó bien para los alzireños cuando Matteo Mutti logró remontar un 2-1 al ucraniano Yaroslav Zhmudenko -doble olímpico (en Londres 2012 y París 2024)- que tenía ventaja de 8-5 en el último juego. Desgraciadamente, el italiano Federico Vallino no dio la talla ante el campeón de España de 2023, Rafa de las Heras, que le arrasó en los dos primeros juegos. Por su parte, Joseca Guillot plantó cara al francés Provost en el primer juego, pero al perderlo en el desempate decayó en su ánimo y ya no fue rival.

Mutti protagonizó un gran encuentro ante De las Heras, que se llevó el español por la mínima en los juegos, 12-10 y doble 11-9. Guillot puso la esperanza de poder conseguir al menos un punto cuando se impuso a Zhmudenko por 3-1, con tres juegos emocionantísimos que ganó (13-11, 16-14 y 11-9). La puntilla olotense la puso Provost con otro triunfo por 3-0 sobre Vallino.

Tras la primera jornada, la liga para hasta el 24 de octubre cuando jugarán en casa contra el Pontevedra y dos días después lo harán en Alicante, que ha ganado 4-0, precisamente a los pontevedreses.

El Hortitec B ha tenido que renunciar a la plaza en División de Honor que logró tras ser campeón de liga y superar la fase de ascenso por la falta de jugadores y tampoco se ha inscrito en 1ª Nacional, donde jugaba. Ha tenido que reinventarse y partir de 2ª Nacional, donde arrasó el sábado al Alcoi por 5-1.