Cullera reconoce a sus referentes sociales, científicos y turísticos con el ‘Distintiu 9 d’Octubre’

El Ayuntamiento de Cullera ha aprobado por unanimidad la relación de galardonados con el ‘Distintiu 9 d’Octubre’ 2025, el mayor reconocimiento institucional que concede el consistorio a personas y entidades por su trayectoria, compromiso o aportación al municipio.

En la modalidad colectiva, el premio será para el Colectivo de Voluntarios de la Dana, formado por más de 900 personas –en su mayoría jóvenes– que se movilizaron tras las graves inundaciones del pasado año para limpiar, acompañar y reconstruir viviendas, coordinar la distribución de alimentos y ofrecer apoyo emocional a familias de Cullera y de otros municipios afectados.

A título individual, el consistorio reconocerá al Hotel Sicania, primer gran hotel de Cullera inaugurado en 1960 y referente pionero del turismo valenciano, que ha marcado la modernización de la oferta turística y la identidad de la ciudad como destino de referencia. También será premiado el doctor en Geografía e Historia Ricard Camil Torres, especialista en el mundo rural valenciano, la Guerra Civil y el franquismo, cuya investigación ha permitido recuperar memoria histórica y dignificar a las víctimas en fosas comunes.

El listado de galardones lo completan el catedrático de Matemática Aplicada de la Universitat Politècnica de València, Alfred Peris, uno de los mayores expertos europeos en análisis matemático y dinámica lineal, recientemente nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España; y la misionera Francisca Martínez Monseny, de la Congregación de la Caridad de Santa Anna, que ha dedicado más de dos décadas a proyectos sociales y educativos en Ghana, ofreciendo esperanza y futuro a mujeres y jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacado que «los valores que representan los premiados simbolizan la Cullera del pasado y del presente, y la Cullera que queremos para el futuro. Es un orgullo para la ciudadanía tener referentes en la solidaridad, la lucha social, los derechos humanos, la calidad turística, el conocimiento o la valentía».

El acto institucional de entrega de los distintivos tendrá lugar el próximo miércoles 8 de octubre a las 20 horas en el Auditorio Municipal de Cullera.