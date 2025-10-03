Cullera renueva por tercer año la máxima distinción del programa que premia el cuidado de las zonas verdes

El programa Viles en Flor que impulsa la Fundación Asfplant (Asociación Profesional de Flores y Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunitat Valenciana) ha vuelto a distinguir Cullera con cuatro «Flors d’Honor», el máximo reconocimiento respecto al fomento y cuidado de los entornos naturales y espacios verdes públicos. Se trata del único municipio de la Ribera que ha logrado esta máxima distinción en la gala celebrada este viernes en la Muntanyeta de Alberic.

Con este resultado es ya el tercer año consecutivo que Cullera consigue este galardón que premia el buen estado, la gestión sostenible y la educación ambiental de los parques y jardines. Alaquàs, Bétera, Castellón, Gandia, Paterna, Picanya, Quart de Poble y Torrent han conseguido junto a Cullera estas cuatro “Flors d’Honor”.

El concejal de Servicios Urbanos, Salva Tortajada, ha recogido el galardón destacando que «en Cullera tenemos una gran extensión de zonas verdes, parques y jardines, con una riqueza y variedad única que constantemente conservamos, mantenemos y ponemos en valor para que estén en el mejor estado. De hecho más del 75% del término municipal está amparado por alguna figura de protección ambiental».

El concejal de Cullera Salva Tortajada ha recogido la distinción. / Levante-EMV

Este reconocimiento, según señala el edil, «no solo pone en la excelencia nuestro valor patrimonial natural y paisajístico o la calidad de nuestros parques, sino también todo el trabajo día detrás día que realizan los servicios municipales en materia de jardinería, limpieza, poda, riego o control de plagas».

Seis municipios de la Ribera han sido distinguidos con tres “Flors d’Honor”. Se trata de Alberic, Algemesí, Almussafes, Alzira, Carlet y Tous.

Dos “Flors d’Honor” han recibido Carcaixent, Catadau, l’Alcúdia y Sueca.

El director gerente de la Fundació Asfplant, José Forcadell, ha subrayado durante la gala que: “Viles en Flor se ha consolidado como una herramienta esencial para visibilizar el trabajo de nuestros municipios en la construcción de ciudades más saludables, sostenibles y atractivas. La participación creciente demuestra que la Comunitat Valenciana es hoy un referente en la gestión del verde urbano, y que nuestro esfuerzo trasciende lo local para situarnos en el mapa europeo de la sostenibilidad”.

Asimismo, Forcadell ha destacado el papel del programa como motor de concienciación social y cultural, recordando que “cada flor d’honor no es solo un galardón estético, sino un reconocimiento a políticas públicas que mejoran la vida de las personas y generan un legado verde para las próximas generaciones”.

Este año, la gala ha contado con la presencia especial de Dr. Christy Boylan, experto internacional en planificación del paisaje, y de Bill Kearney, secretario general de Entente Florale Europe, una iniciativa europea con más de cuatro décadas de trayectoria que distingue a comunidades comprometidas con entornos más verdes y habitables.

Las autoridades, en un momento de la gala celebrada en Alberic. / Raquel Abulaila

La VIII edición de Viles en Flor ha contado con el respaldo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo; la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y la Diputación de Valencia.

El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, ha señalado “la naturaleza no entiende de burocracia, pero sí que sufre las consecuencias de la inacción”. Así, ha destacado, “el cambio empieza en la gestión local, cada parque, cada jardín bien cuidado y cada iniciativa de educación ambiental son semillas de futuro, nuestros hijos e hijas aprenderán lo que vean hoy”.