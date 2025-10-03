El déficit de suministro eléctrico también condiciona el arranque del Manhattan

El Ayuntamiento de Cullera trabaja con Iberdrola y el Gobierno de España para dotar de suministro eléctrico al PAI Bega-Port, conocido popularmente como el Manhattan de Cullera. Así lo manifestó el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, en el debate de una moción presentada en el último pleno por el edil de Vox, Gonzalo Muñoz, en la que pedía «un pacto de ciudad y una alianza institucional para hacer realidad el PAI Bega-Port».

«Estamos haciendo gestiones con Iberdrola y el gobierno para ver cómo se desarrolla la línea eléctrica. Hasta que no esté garantizado el suministro eléctrico, no se puede aprobar el proyecto de reparcelación», insiste Mayor. De hecho, y como ya informó Levante-EMV, Iberdrola Distribución SAU alertó hace unos meses a la Conselleria de Medio Ambiente de que la demora en la aprobación del Proyecto de Tendido de Línea de Alta Tensión podría tener una incidencia directa en el plazo de inicio o ejecución de las obras de urbanización del sector. La compañía reconoce la necesidad de desarrollar una serie de infraestructuras previas a la urbanización del Manhattan en el municipio.

Ante esta situación, el Consell solicitaba al consistorio en un informe, al que tuvo acceso este diario, «la posibilidad de garantizar el suministro eléctrico» en este PAI, que albergará, junto a la desembocadura del río Xúquer, cuatro hoteles, un puerto, deportivo, un aparcamiento subterráneo con más de 3.000 plazas y 35 torres de más de 25 alturas, con un total de 4.883 viviendas, entre otras infraestructuras.

El alcalde de Cullera insistió durante su intervención en el pleno de la necesidad de dotar de suministro eléctrico al sector para poder acometer la reparcelación. A partir de ese momento, el consistorio dispone de dos años para iniciar las obras de urbanización. «Hasta que no esté garantizada la luz no aprobaremos el proyecto de reparcelación», explica el primer edil, quien añade que se trata de un «proceso muy largo y costoso». «Estamos actuando y vamos a estar muchos años desarrollándolo, por lo que va a requerir esfuerzo y dedicación», afirma Mayor.

La concejala de Intervención Administrativa de Cullera, Débora Marí, insistió en el mismo pleno en que «la ejecución del proyecto no depende del alcalde ni de su gobierno». «Estamos en un momento de cumplimiento de la ley», recalca. Cabe recordar que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana asigna al Ayuntamiento de Cullera la condición de agente urbanizador de este PAI. De hecho, en palabras de Mayor, declarar como caducado el Manhattan -petición de la concejala de Compromís, Estefanía Català- podría suponer sanciones de más de 150 millones de euros y penas de prisión.

Infraestructuras «vitales»

El alcalde señala que este megaproyecto supondría un crecimiento para la ciudad, no sólo en el número de habitantes sino también en el de infraestructuras. El Manhattan de Cullera también contempla, según Mayor, un colegio de doble línea, la construcción de un auditorio al aire libre o nuevos servicios municipales. «Tendrá infraestructuras vitales y parcelas municipales que al ayuntamiento le vendrán muy bien porque faltan», reconoce. También se contempla la construcción de una zona de ocio para la gente joven que, en sus palabras, «hoy no tenemos».

«Podrían haber sido menos torres y un poco más bajas si no gobernara un gobierno que primaba la especulación», dijo en alusión al programa que en su día aprobó el PP. «Vamos a desarrollar un proyecto que, en la medida de lo posible, intentaremos adaptar para que sea sostenible», recalcaba. La adaptación del proyecto a los nuevos parámetros urbanísticos, aprobada en febrero, reducía los cien millones de euros a cerca de 93.