Detienen a los dos autores de la oleada de incendios en Alginet desatada tras una multa de tráfico

La Guardia Civil ha detenido a los autores de múltiples daños y deslucimientos en bienes públicos, que ascienden a 80.000 euros, en Alginet desde el pasado 2023.

El municipio ha sufrido daños y deslucimientos en bienes municipales de forma dolosa desde abril de 2023 hasta septiembre de 2025. De hecho, la propia alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer, ha llegado a recibir amenazas de los autores, en las que se afirmaba que iban a incendiar el municipio.

Los hechos se iniciaron a raíz de una denuncia interpuesta a uno de los autores de los hechos por conducir un vehículo a motor sin permiso. Tras la demanda, el autor inició una oleada descontrolada de quema de contenedores y daños de gran envergadura, que ha mostrado este diario en múltiples ocasiones, en instalaciones de la localidad.

Los autores no sólo llevaron a cabo la oleada de quema de contenedores o daños, sino que también realizaron grafitis en lugares públicos, escribieron insultos en algunos vehículos e, incluso, mostraron los números de identidad profesional de los agentes de la Policía Local de Alginet que denunciaron a estos individuos.

Uno de los incendios más recientes se produjo el 18 de junio de 2025, cuando los autores quemaron el material, cuyo coste ascendía a 40.000 euros, que se almacenaba en el polideportivo con motivo de una carrera de obstáculos que se iba a organizar el 22 de ese mismo mes. La organización había denunciado los hechos en sus redes sociales, ya que la quema de materiales no sólo ponía en riesgo la seguridad de los trabajadores y de la ciudadanía, sino que, en sus palabras, "atenta directamente contra toda una comunidad que trabaja y participa desde el respeto y la entrega".

Tras esta sucesión de hechos, la Guardia Civil, y la Policía Local de Alginet, realizaron varios dispositivos operativos nocturnos para tratar de detener a los autores y, en su caso, evitar que se produjeran más daños en la población.

Uno de los contenedores quemados en Alginet, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

La Policía Local de Alginet finalmente detuvo a uno de los individuos el 31 de agosto tras ser identificado en una de las cámaras de seguridad de la población incendiando un contenedor.

El detenido manifestó en dependencias de la Guardia Civil de Carlet, que dos personas le habían ofrecido dinero para que quemase contenedores con el fin de evitar su exposición.

Gracias al reconocimiento fotográfico realizado al detenido, los agentes lograron identificar a estos dos individuos sobre los que recaían las sospechas de la autoría de los hechos.

La Guardia Civil de Carlet finalmente detuvo a los dos hombres de 21 años y nacionalidad española por un supuesto delito de daños y deslucimiento de bienes públicos.

Oleada de fuegos

El Ayuntamiento de Alginet ha denunciado durante los últimos años la oleada de incendios en contenedores o bienes públicos. El consistorio denunciaba en enero de este mismo año que se habían tenido que reponer un total de catorce basureros en pocos días tras haber sido calcinados de manera intencionada.

Alginet ha pedido desde el primer momento colaboración ciudadana para encontrar a los autores de estos hechos que han provocado múltiples daños en el mobiliario urbano y los contenedores.