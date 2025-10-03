Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen a dos hombres en Algemesí tras incautarles 272 gramos de marihuana y 660 euros en metálico

Los detenidos se enfrentan a un delito contra la salud pública

La Policía Local de Algemesí incauta 272 gramos de marihuana.

La Policía Local de Algemesí incauta 272 gramos de marihuana. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

La Policía Local de Algemesí ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los agentes les incautaron a los dos varones 272,1 gramos de marihuana y 660 euros en metálico.

Dinero incautado.

Dinero incautado. / Levante-EMV

La Policía Local inició las actuaciones correspondientes tras detectar un fuerte olor de marihuana procedente de un vehículo ubicado en la localidad. Durante el registro, las fuerzas de seguridad pudieron localidad la sustancia y el dinero en el interior del coche, por lo que se enfrentan a un delito contra la salud pública.

Los agentes reiteran que "seguirán trabajando para garantizar la seguridad ciudadana".

