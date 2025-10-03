Detienen a dos hombres en Algemesí tras incautarles 272 gramos de marihuana y 660 euros en metálico
Los detenidos se enfrentan a un delito contra la salud pública
Alzira
La Policía Local de Algemesí ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los agentes les incautaron a los dos varones 272,1 gramos de marihuana y 660 euros en metálico.
La Policía Local inició las actuaciones correspondientes tras detectar un fuerte olor de marihuana procedente de un vehículo ubicado en la localidad. Durante el registro, las fuerzas de seguridad pudieron localidad la sustancia y el dinero en el interior del coche, por lo que se enfrentan a un delito contra la salud pública.
Los agentes reiteran que "seguirán trabajando para garantizar la seguridad ciudadana".
